Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Flüchtling im Güterzug

BPOLI-WEIL: Flüchtling im Güterzug

Müllheim - Am Freitagvormittag ließ die Bundespolizei am Bahnhof Müllheim über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn einen Güterzug stoppen, nachdem auf dem Zug eine Person gesehen worden war. Bei der Absuche des Zuges fanden Bundespolizisten einen Mann, der mit dem Zug von der Schweiz unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist war. Der Mann konnte sich nicht ausweisen. Er trug ein Asylbegehren vor. Nach einer Recherche stand fest, dass es sich bei dem unerlaubt Eingereisten um einen 19-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen handelt. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt und an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber in Karlsruhe verwiesen.

