Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Fremdes Land

BPOLI-WEIL: Fremdes Land

Lörrach - Ohne Ausweisdokumente reisten zwei Jugendliche aus Eritrea am Samstag von der Schweiz ins Bundesgebiet ein. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte die beiden ziellos umherirrenden Jugendlichen am Hauptbahnhof in Lörrach. Die 16-Jährigen trugen ein Asylbegehren vor. Sie wurden nach einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz an eine Jugendeinrichtung im Landkreis Lörrach übergeben.

