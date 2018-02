Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Führerschein ...

BPOLI-WEIL: Führerschein beschlagnahmt

Lörrach - Einen 33-jährigen rumänischen Staatsbürger kontrollierte eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und Schweizer Grenzwache am Sonntagnachmittag in einer Regio-S-Bahn. Mit Erfolg, denn der Führerschein des Mannes war zur Einziehung ausgeschrieben. Zudem ist der 33-Jährige mit einem Fahrverbot belegt. Die Bundespolizei beschlagnahmte das Dokument und setzte die ausscheibende Behörde über die Beschlagnahme in Kenntnis.

