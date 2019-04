Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Geldstrafe nicht bezahlt

BPOLI-WEIL: Geldstrafe nicht bezahlt

Basel/Freiburg - Weil er eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro nicht bezahlen konnte wurde ein 35-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag durch die Bundespolizei festgenommen. Zuvor war der deutsche Staatsangehörige durch eine Streife des Zolls in einem Fernzug zwischen Basel und Freiburg kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Der in der Schweiz lebende 35-Jährige war wegen Hausfriedensbruch zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verurteilt worden. Da er die geforderte Summe nicht begleichen konnte wurde er an eine Streife der Bundespolizei übergeben, festgenommen und zur Verbüßung der 40tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

