Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Gesuchter stellt ...

BPOLI-WEIL: Gesuchter stellt sich selbst

Basel / Weil am Rhein - Der Bundespolizei die Arbeit vereinfacht hat am Samstagnachmittag ein 39-Jähriger, der am Basel Badischen Bahnhof gegenüber einer Streife der Schweizer Grenzwache angab, dass er in Deutschland mit Haftbefehl gesucht wird und sich deshalb den deutschen Behörden stellen möchte. Der lettische Staatsangehörige wurde daraufhin durch eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) übernommen und durch die Bundespolizei fahndungsmäßig überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den 39-Jährigen tatsächlich ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl besteht und noch eine Restgesamtfreiheitsstrafe von 152 Tagen offen ist. Der lettische Staatsangehörige wurde daraufhin nochmals durch die Bundespolizei befragt, ob er tatsächlich freiwillig ins Gefängnis möchte und mit der Streife nach Deutschland kommt um den Haftbefehl vollstrecken zu können. Da der Gesuchte dies sogar schriftlich bejahte wurde er anschließend auf deutsches Hoheitsgebiet verbracht, ihm dort der Haftbefehl eröffnet und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt vollzogen.

