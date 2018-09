Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Gleich vier ...

BPOLI-WEIL: Gleich vier Festnahmen am Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg im Breisgau - Viele zu tun hatten die Beamten der Freiburger Bundespolizei am vergangenen Montag.

Gegen 09.45 Uhr kontrollierten sie auf dem Bahnhofsvorplatz einen 44-jährigen Deutschen. Dabei wurde festgestellt, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann vorlagen. Zum einen suchte die Freiburger Justiz den Mann wegen Diebstahls zur Vollstreckung von 31 Tagen Restfreiheitsstrafe. Ferner waren weitere 41 Tage wegen Unterschlagung zu vollstrecken. Der Mann wurde in die JVA eingeliefert.

Um 12:15 Uhr wurde in einem einfahrenden Regionalexpress ein 39-jähriger Deutscher kontrolliert. Gegen ihn lagen ebenfalls zwei Haftbefehle sowie ein Fahndungsersuchen vor. Wegen Urkundenfälschung war eine Geldstrafe von 3.600,- EUR zzgl. Kosten, ersatzweise 90 Tage Haft zu vollstrecken. Wegen einer weiteren Urkundenfälschung wartete eine weitere Geldstrafe von 320,- EUR, ersatzweise 31 Tage Haft auf deren Vollstreckung. Wegen eines weiteren Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis suchten ihn die Justzbehörden ebenfalls. Nachdem er nicht in der Lage war, die Geldstrafen zu bezahlen, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen 12:30 Uhr wurde ein 51-jähriger Deutscher überprüft. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Hausfriedensbruch sowie Erschleichen von Leistungen. Ferner wurde er wegen eines weiteren Hausfriedensbruchs gesucht. Da es sich um geringfügige Geldstrafen handelte wurde auf Wunsch des Mannes mit der ausschreibenden Justizbehörde Kontakt aufgenommen. Dort wurde dem Antrag auf Ratenzahlung zugestimmt und die beiden Haftbefehle außer Vollzug gesetzt. Daraufhin konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Um 16:10 Uhr wurde ein 42-jähriger Deutscher am Zentralen Omnibusbahnhof kontrolliert. Dabei wurde ein Haftbefehl der Ulmer Justizbehörden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von 695 Tagen stand an, worauf der Mann zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

