Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: In Zugtoilette ...

BPOLI-WEIL: In Zugtoilette illegal eingereist

Freiburg - Am frühen Samstagmorgen kontrollierte eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und Schweizer Grenzwache die Passagiere eines ICE von Basel nach Freiburg. In einer geschlossenen Zugtoilette stießen die Beamten auf einen Mann, der sich nicht ausweisen konnte. Er wurde im Freiburger Hauptbahnhof aus dem Zug genommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden Bundespolizisten eine italienische Identitätskarte für Ausländer. Nachdem die Personalien feststanden, äußerte der Mann, ein 36-jähriger nigerianischer Staatsbürger, ein Asylbegehren. Mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz im Gepäck wurde der 36-Jährige an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber in Karlsruhe verwiesen.

