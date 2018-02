Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Mit gefälschten ...

BPOLI-WEIL: Mit gefälschten Dokumenten eingereist

Rheinfelden - Eine 22-Jährige aus Eritrea haben Zollbeamte in der Nacht zu Donnerstag am Autobahngrenzübergang kontrolliert. Die junge Frau war Insassin eines Fernreisebusses aus Mailand und legte einen italienischen Flüchtlingspass und eine italienische Identitätskarte vor. Wie die Beamten nach genauer Überprüfung feststellten, handelte es sich hierbei um Fälschungen. Die 22-Jährige wurde an die Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizisten stellten die gefälschten Dokumente sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Da die junge Ostafrikanerin ein Asylbegehren äußerte, wurde sie an die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Karlsruhe weitergeleitet.

