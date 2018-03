Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Nigerianische ...

BPOLI-WEIL: Nigerianische Familie illegal eingereist

Heitersheim - Einen 27-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen, seine 22-jährige Ehefrau und zwei Kinder ohne jegliche Ausweisdokumente stellten Zollbeamte am Samstagnachmittag in einem Zug am Bahnhof Heitersheim fest. Die Familie, die zuvor von Basel kommend illegal ins Bundesgebiet eingereist war, wurde der Bundespolizei übergeben. Wie die Bundespolizisten feststellten, befindet sich die Familie bereits im italienischen Asylverfahren. Sie trug ein Asylbegehren vor und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber weitergeleitet.

