Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Teurer Grenzübertritt

BPOLI-WEIL: Teurer Grenzübertritt

Weil am Rhein - Einen 34-jährigen spanischen Staatsbürger, der mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft gesucht wurde, nahmen Beamte der Zollverwaltung am Dienstagmorgen am Autobahnzoll fest. Der Mann war wegen missbräuchliches Herstellen, Vertreiben und Ausgeben von Kennzeichen zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt worden. Beglichen hatte der 34-Jährige die Geldstrafe nicht. Er wurde der Bundespolizei überstellt und zahlte die 2700 Euro. Damit umging der Mann die 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe und konnte seinen Weg verspätet fortsetzen.

