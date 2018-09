Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Überstellter muss ...

BPOLI-WEIL: Überstellter muss ins Gefängnis

Weil am Rhein - Für einen deutschen Staatsangehörigen endete seine Rücküberstellung aus der Schweiz nach Deutschland wieder im Gefängnis. Nach der Verbüßung einer Haftstrafe im Nachbarland war er am Freitagvormittag am Übergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei übergeben worden. Da in Deutschland eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) besteht wurde der 36-Jährige direkt vor Ort verhaftet. Wegen Unterschlagung war er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, von der er noch 139 Tage zur verbüßen hat. Da es ihm nicht möglich war die Verhaftung durch Bezahlung der Ersatzgeldstrafe in Höhe von 2675 Euro zu verhindern wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

