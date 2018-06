Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Unerlaubt eingereist ...

BPOLI-WEIL: Unerlaubt eingereist und zweifach zur Fahndung ausgeschrieben

Villingen - Einen 22-jährigen Mann haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht zu Montag am Bahnhof in Villingen überprüft. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Klärung der Identität zur Dienststelle gebracht. Beim Abgleich der Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass es sich um einen 22-jährigen algerischen Staatsangehörigen handelt, der gleich zweifach zur Fahndung ausgeschrieben ist. Mit einem Untersuchungshaftbefehl suchten die Justizbehörden in Heidelberg nach ihm. Er steht im Verdacht im Jahr 2015 mehrere Diebstähle begangen zu haben. Weiterhin war er wegen eines Verstoßes gegen das Asylgesetz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde der 22-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde eingeleitet.

