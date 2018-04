Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein / BPOLI-WEIL: Zweite illegale ...

BPOLI-WEIL: Zweite illegale Einreise gescheitert

Freiburg - Ohne Fahrschein war ein Mann mit dem ICE von Basel nach Freiburg unterwegs, den ein Zugbegleiter kurz vor dem Freiburger Hauptbahnhof kontrollierte. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er im Hauptbahnhof an die Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizisten konnten die Personalien feststellen. Es handelt sich um einen 28-jährigen aus Sri Lanka. Dieser ist erst vor einem Monat bei der illegalen Einreise mit einem Fernreisebus in Lörrach festgestellt und in die Schweiz zurückgewiesen worden. Auch dieses Mal wurde der 28-Jährige an die Schweizer Behörden rücküberstellt.

