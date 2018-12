06.12.2018 - 19:15 Uhr Buntes Treiben am Krampuslauf in Neumarkt am Wallersee

Am Mittwochabend trafen sich die Neumarkter Krampusse zum Krampuslauf auf der Hauptstraße. Zuvor ging der Nikolaus vom Krampus begleitet durch den Ort. Beim Lauf waren folgende Gastgruppen dabei: Stoabach Perchten Neumarkt, Salzburger Stefani-Perchten, Sighartsteiner Höllenpass, Innviertler Schloss Pass, Teufelshorde Urbis Pass, Schlossberg Teifen Mattsee, Henndorfer Wallersee Teifen, Davao Pass, Hells Devils Nußdorf, Föhrenteufel Strasshof, D' Schwarzenberger, La Morto Teifen, Vöcklataler Den vollständigen Artikel auf salzburg.com lesen. Zum Nachrichtenüberblick