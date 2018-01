Business Wire vergab den Future Award in der Kategorie Media an Universitätsstudenten

Der weltweit führende Dienstleister für den globalen Presseversand, Business Wire, hat auch in diesem Jahr den Future Award, der im Rahmen der Future Convention verliehen wird, vergeben. Der Preis von Business Wire in der Kategorie Media ging an die Universitätsstudentin Laura Hess von der European School of Design, in Frankfurt am Main, für ihr innovatives Projekt "BikeBello". Die Innovation ist eine App mit GPS, welche Fahrraddiebe leichter aufspüren lässt. Mithilfe der Fahrradklingel kann die Verfolgung aufgenommen werden.

Gewinner des Future Awards 2017 (Photo: Business Wire)

Bei der Veranstaltung präsentierte Business Wire außerdem wieder ein Media Event als Teil seiner Eventsreihe. Mit dem Thema „Public Relations in Zeiten der Kommunikation 4.0 – sind Frauen möglicherweise die besseren Kommunikatoren?“ machte Business Wire nicht nur auf die Veränderungen in der Kommunikationsbranche aufmerksam, sondern auch auf die Herausforderungen und Möglichkeiten, die Frauen in der PR-Branche erleben. Moderiert wurde das Media Event von Frau Christine Riedmann-Streitz, Geschäftsführerin der Marken Factory GmbH und Autorin von „Gibt es noch Marken in der Zukunft? Hybrid Brands – eine Zukunftsvision für starke Marken“, bei Springer Gabler.

Mehr als 500 Besucher hatten sich anlässlich der Future Convention in der neuen Stadthalle Langen über Ideen und Konzepte zur Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft informiert. 33 Future Award-Finalisten präsentierten ihre Projekte, acht wurden am Abend ausgezeichnet.

Der Future Award wurde in diesem Jahr zum zwölften Mal verliehen. Zum ersten Mal konnten die Besucher der Future Convention mitbestimmen, wer die Preisträger sein sollten. „Das Publikums-Voting verstärkt den Netzwerkcharakter der Future Convention - ganz im Sinne unseres Ziels, den interdisziplinären, branchenübergreifenden Dialog zu fördern.“, so Anja Basta, Projektleiterin Zukunftsinitiativen, DVPT e.V.

Ralph Dittmar, Regional Sales Manager bei Business Wire, sagte zum Engagement der jungen Talente: „Es ist unglaublich was diese jungen Menschen leisten. Trotz dem Wissen auf geringe Erfolgschancen ihre Produkte in unserer heutigen schnelllebigen Welt vermarkten zu können, haben sie den Mut ihre Ideen umzusetzen. Es ist der Geist in diesen jungen Denkern, welche uns alle zu Gewinnern macht.“

Die 8 Gewinner des Future Award 2017:

1. Platz, 1.500 Euro

„Blobb Bottle“, Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau

Die Flasche ermöglicht es Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, den

Füllstand ihres Getränkes zu ertasten.

2. Platz, 1.000 Euro

„Haptocube“, Miami Ad School Europe

Das Tool verbindet Patienten haptisch mit Angehörigen in anderen Räumen.

3. Platz, 500 Euro

„REIZ VOLL“, Hochschule Trier

Ein Spiel, das die Sinne berührt – als Ausgleich zur digitalen Welt für Kinder.

4. Platz, 250 Euro

„Mixcuit“, Karlsruher Institut für Technologie

Ein Hohlkeks, mit dem das Heißgetränk gesüßt und zugleich gerührt werden kann.

5. Platz, 250 Euro

„rehear“, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

Die Control-App hilft Hörgeschädigten, ihre Hörgeräte optimal einzustellen.

Sonderpreis Volkwagen AG, 5.000 Euro

„Ecotopia“, Hochschule für Technik Berlin

Dreidimensionales Brettspiel, das nachhaltige Stadtplanung nahebringt und zu ökologischen Handeln motiviert.

Sonderpreis BKK.VBU, 1.000 Euro

„rehapp“, Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg

Interaktive App, die logopädische Übungen mit Mini-Spielen verbindet.

Sonderpreis Business Wire, 500 Euro

„Bike Bello“, European School of Design

Eine App und eine mit GPS ausgestattete Fahrradklingel, die helfen, das gestohlene Rad wieder aufzufinden.

Alle Details zur Future Convention und zum Future Award: www.future-convention.com

Pressefotos für Ihre Berichterstattung stellen wir gerne zur Verfügung.

Schirmherrin: Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

Träger: LPR Hessen

Akademischer Partner: Hochschule der Wirtschaft für Management, Mannheim

Partner: BKK·VBU, Business Wire, IHK Offenbach am Main, Spectos GmbH, Standort Plus der Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach, Volkswagen AG

Über die Future Convention und das Future Network

Mit dem Future Network und den Initiativen Future Award und Future Convention fördert der DVPT als Anwenderverband Kommunikation ganzheitliches, interdisziplinäres Denken mit dem Ziel, den Herausforderungen, die unsere digitalisierte Gesellschaft ständig neu hervorbringt, frühzeitig und mit zukunftsweisenden Strategien zu begegnen.

