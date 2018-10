C.H. Robinson Europe erweitert seine Präsenz in Deutschland

C.H. Robinson hat heute die Eröffnung seiner Niederlassung in Köln, Deutschland, bekanntgegeben. Damit baut das Unternehmen auf seinem Engagement zur Erweiterung seines Netzwerks von Transportbüros in der gesamten Region auf. Der externe Logistikanbieter kann jetzt auf 49 strategische Standorte in 16 Ländern in ganz Europa blicken.

„Die zentrale Lage Köln und die hervorragende Transportinfrastruktur der Stadt machen sie zu einem der besten Standorte für die Beschaffungs- und Distributionslogistik“, sagt Jeroen Eijsink, Leiter Europa bei C.H. Robinson. „Wir sind der Ansicht, dass dieser neue Standort aufgrund seiner Mischung von Transportarten eine einzigartige Umgebung mit großem Wachstumspotential darstellt.“

Winfried (Win) Netzer, nach 30 Jahren ein Veteran der Branche, wurde die Leitung der Tätigkeiten in Deutschland in dem neuen Transportbüro angetragen. „Ich fand das Unternehmen und seine Unternehmenskultur von dem Moment an ansprechend, als ich durch die Tür trat. Als ich mehr über die Erfolge des Unternehmens und seine Wachstumspläne für die Zukunft in der Region erfuhr, wusste ich sofort, dass ich hier meine Karriere fortsetzen wollte“, sagte Netzer.

Eijsink sagte weiter: „Die Nähe Kölns zum größten Industriegebiet Europas sowie der Zugang auf einen großen Pool an Talenten hat zu unserer Entscheidung beigetragen, unsere Präsenz in Köln zu erweitern. Wir sind der Ansicht, dass Kundennähe sehr wichtig ist, und die Kombination aus unserem Team und unseren branchenführenden Technologien ermöglicht uns genau das.“

Die Eröffnung des Kölner Transportbüros stellt die sechste Büroeröffnung von C.H. Robinson in Deutschland dar. Zu den weiteren Niederlassungen in Deutschland zählen Speditionsbüros in Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart und Tuttlingen.

Über C.H. Robinson

Bei C.H. Robinson glauben wir daran, dass die Beschleunigung des globalen Handels die Weltwirtschaft voranbringt. Die Stärken unserer Mitarbeiter, Prozesse und Technologien setzen wir dafür ein, unseren Kunden zu helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Als einer der weltweit größten externen Logistikanbieter (Third-Party Logistics Provider, 3PL) stellen wir über unser globales Netzwerk ein breites Portfolio von Logistik-Dienstleistungen, Sourcing von Frischwaren und Managed Services bereit. C.H. Robinson gehört in Europa zu den führenden Spediteuren und Unternehmen für Straßentransporte und verfügt über ein dynamisches Zweigstellennetz in der gesamten Region. Die Mitglieder unseres Teams in Europa beherrschen viele Sprachen, sind geschickt beim Aufbau von Beziehungen und darauf ausgerichtet, ihre Kunden optimal zu bedienen. Das Unternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter leisten jährlich Spenden an eine Vielzahl von Organisationen in aller Welt. C.H. Robinson hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA, und ist an der NASDAQ (CHRW) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.chrobinson.com/en/uk , oder sehen Sie sich unser Unternehmensvideo an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181008005021/de/