Caledonia Mining Corporation Plc.: Ergebnisse viertes Quartal 2018 und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 St. Helier, 20. März 2019: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" -

St. Helier, 20. März 2019: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298787) gibt bekannt, dass sie ihre Betriebs- und Finanzergebnisse für das vierte Quartal ("Q4" oder das "Quartal") und das am 31. Dezember 2018 endende Jahr (das "Jahr") vorgelegt hat. Das wichtigste Kapital Caledonias ist eine 49-prozentige Beteiligung an der Blanket Mine ("Blanket") in Simbabwe. Nach der Unterzeichnung einer am 6. November 2018 angekündigten Vereinbarung beabsichtigt Caledonia, weitere 15 Prozent der Blanket von einem der indigenen Aktionäre von Blanket zu erwerben. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der simbabwischen Aufsichtsbehörden. Caledonia konsolidiert Blanket weiter und die nachstehend aufgeführten operativen und finanziellen Informationen basieren auf 100 Prozent, sofern nicht anders angegeben. Alle Währungsreferenzen beziehen sich auf US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

3 Monate zum 31. Dezember 12 Monate zum 31. Dezember Kommentar 2017 2018 2017 2018 Produktion Gold (Unzen) 16.425 14.952 56.133 54511 Die Produktion war vor allem aufgrund der niedrigeren Qualität geringer. On-Mine Kosten pro Unze ($/oz)[i] 556 688 633 690 Die höheren Kosten waren hauptsächlich auf niedrigere Qualitäten zurückzuführen, die die Menge an Gold, das aus jeder Tonne geförderten und verarbeiteten Materials gewonnen wurde, reduzierten. All-in-sustaining Kosten ($/Unze) ("AISC")1 901 774 847 802 Trotz höherer On-Mine-Kosten waren die AISC pro Unze niedriger, was auf den Exportkreditanreiz ("ECI") zurückzuführen ist, der ab Februar 2018 von 2,5 Prozent auf 10 Prozent der Einnahmen stieg. Durchschnittlich realisierter Gold-preis ($/Unze) 1 1.256 1.205 1.243 1.245 Der durchschnittlich erzielte Goldpreis spiegelt den Marktpreis von Gold wider. Bruttogewinn[ii] ($'000's) 8.411 5.374 26.321 21.587 Der Bruttogewinn sank aufgrund der niedrigeren Produktion und der höheren Produktionskosten; der Bruttogewinn für das Quartal wurde auch durch den niedrigeren realisierten Goldpreis im Vergleich zum vierten Quartal 2017 ("Q4 2017" oder das "vergleichbare Quartal") negativ beeinflusst. Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn ($'000's) 3.232 2.784 9.384 10.766 Der niedrigere zurechenbare Gewinn im Quartal spiegelt den niedrigeren Rohertrag wider, der teilweise durch den gestiegenen EKI ausgeglichen wird. Im Berichtsjahr wurde der niedrigere Bruttogewinn durch eine höhere EBI und eine Verringerung der sonstigen Aufwendungen wie Wechsel-kursverluste und aktienbasierte Vergütungen mehr als ausgeglichen.

3 Monate zum 31. Dezember 12 Monate zum 31. Dezember Kommentar 2017 2018 2017 2018 Bereinigtes Ergebnis je Aktie ("EPS")1 (Cent) 47,9 21,1 135,4 131,5 Das niedrigere bereinigte EPS im Quartal spiegelt den niedrigeren Jahresüberschuss wider, der durch eine Auflösung von Währungsverlusten und geringere latente Steuern verstärkt wurde. Das bereinigte EPS des Jahres fiel trotz des höheren zurechenbaren Gewinns aufgrund der Umkehrung von Wechselkursverlusten niedriger aus. Nettoliquidität und Äquivalente ($'000's) 12.756 11.187 12.756 11.187 Die Nettozahlungsmittel und -äquivalente waren aufgrund der anhaltend hohen Investitionen und des geringeren Mittelzuflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit niedriger. Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit (in Tsd. USD) 7.914 5.079 24.512 17.667 Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war aufgrund eines Anstiegs des Working Capital niedriger.

Non-IFRS- Messungen wie "On-Mine Cost per ounce", "AISC", "Average Realized Gold Price" und "Adjusted Earnings per Share" werden in diesem Dokument verwendet. Siehe Abschnitt 10 des MD&A für eine Erläuterung von Nicht-IFRS-Maßnahmen.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, sagte:

"Blanket lieferte eine robuste Leistung, trotz der bekannten Herausforderungen, die sich aus der Geschäftstätigkeit in Simbabwe ergeben. Wir haben gute Fortschritte im Zentralschachtbau gemacht, der voraussichtlich in etwa 15 Monaten einsatzbereit sein wird, und wir haben unsere Erfolgsgeschichte beim Ausbau der Ressourcenbasis bei Blanket fortgesetzt.

"Die Produktion für das Jahr war niedriger als im Jahr 2017, was in erster Linie auf eine ungeplante niedrigere Rückgewinnung infolge einer zusätzlichen Verwässerung aufgrund der Einführung von Langlochstollen in bestimmten Bereichen aus Sicherheitsgründen zurückzuführen ist. Vorausgesetzt, die Bohrungen sind genau und die Form des Riffes variiert nicht zu sehr, ist das Langlochstollenverfahren eine effiziente Bergbaumethode; jedoch sind Bohrgenauigkeit und die Wahl der am besten geeigneten Gebiete für die Verwendung dieser Methode unerlässlich, um die Verdünnung zu reduzieren. Das Management begegnet diesem Problem mit einer umfassenden Umschulung von Bohrführern, und die Situation scheint sich nun zu verbessern. Die untertägigen logistischen Probleme, die die Produktion im Jahr 2017 betrafen, sind weitgehend gelöst: Im Berichtsjahr wurde eine Rekordmenge an Erz abgebaut.

"Im Laufe des Jahres haben wir den Investitionsplan in der Blanket Mine weiter umgesetzt, mit dem Ziel, die Produktion auf 80.000 Unzen pro Jahr zu steigern. Bestimmte operative und wirtschaftliche Faktoren haben dazu geführt, dass weniger Entwicklungsvortrieb erreicht wurde als geplant, was zu einem langsameren Produktionsanlauf als ursprünglich erwartet geführt hat. Die Produktion wird nun auf etwa 75.000 Unzen im Jahr 2021 geschätzt und steigt auf etwa 80.000 Unzen im Jahr 2022. Der Zentralschacht hat eine Tiefe von 1.150 Metern erreicht - nur 54 Meter vom geplanten Schachtboden entfernt. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt derzeit auf der horizontalen Entwicklung der Ladestation. Ich gehe davon aus, dass die Schachtbauarbeiten bis Ende Juni 2019 abgeschlossen sein werden, danach wird der Schacht vor der Inbetriebnahme, die für Mitte 2020 geplant ist, ausgerüstet.

"Die Exploration wird auf Blanket mit ermutigenden Ergebnissen fortgesetzt. Im September 2018 gaben wir ein Ressourcen-Upgrade bekannt, das das in den gemessenen und angezeigten Ressourcen enthaltene Gold um 13 Prozent auf 805.000 Unzen erhöhte. Das in den abgeleiteten Ressourcen enthaltene Gold stieg um neun Prozent auf 963.000 Unzen. Dieses Ressourcen-Upgrade ist das siebte Jahr in Folge des Ressourcenwachstums bei Blanket, wo die Ressourcen seit 2011 um 858.000 Unzen zugenommen haben, obwohl im gleichen Zeitraum über 300.000 Unzen gefördert wurden.

"Das monetäre Umfeld in Simbabwe wurde durch politische Veränderungen schwieriger, obwohl die allgemeine Richtung der Politikentwicklung positiv zu sein scheint. Änderungen der Richtlinien führten im Oktober 2018 und Februar 2019 zu einer Störung des Geschäftsbankensystems, was sich negativ auf die Beschaffung auswirkte. Verzögerungen bei der Beschaffung kritischer Artikel führten dazu, dass die Investitionsgüter unter mangelnder Wartung litten, was die Häufigkeit von Ausfällen erhöhte. Wir sind optimistisch, dass die Einführung eines Marktwechselkurses im Februar 2019 mit der Zeit eine Rückkehr zu normalen Betriebsbedingungen ermöglichen wird.

"Die Kosten im Jahr und im Quartal lagen über den Erwartungen, was auf eine Kombination aus gestiegenen Preisen für Cyanid und Stahl, den gestiegenen Kosten für eine größere Flotte von Gleislosgeräten, die in den Rückgängen operierten und den negativen Auswirkungen von niedriger als erwarteten Qualitäten zurückzuführen ist.

"Ungeachtet dieser Herausforderungen blieb die finanzielle Performance des Unternehmens robust: Der den Aktionären für das Jahr zurechenbare Reingewinn stieg von 9,4 Mio. USD auf 10,8 Mio. USD; der operative Cash Flow vor Arbeitskapital betrug 25,8 Mio. USD für das Jahr, verglichen mit 26,8 Mio. USD im Jahr 2017. Das Arbeitskapital stieg jedoch im Jahr 2017 um 4,7 Mio. US-Dollar gegenüber einer Reduzierung um 2,1 Mio. US-Dollar im Jahr 2017 - die Erhöhung ist auf eine Erhöhung der fälligen Beträge für Goldverkäufe und Mehrwertsteuerrückerstattungen der Regierung von Simbabwe sowie auf eine Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen. Nach Ablauf des Jahres hat Blanket alle zum 31. Dezember 2018 fälligen Beträge für Goldverkäufe und 1,2 Mio. USD für Mehrwertsteuerrückerstattungen erhalten, was alle länger ausstehenden Beträge widerspiegelt.

"Gegen Ende des Jahres nahm Blanket eine neue dreijährige Kreditfazilität in Höhe von 6 Millionen Dollar in Anspruch, nachdem die bisherige Kreditfazilität von 3 Millionen Dollar zurückgezahlt worden war. Die liquiden Mittel betrugen am Ende des Jahres 11,2 Mio. USD (2017: 12,8 Mio. USD).

"Aus diesen Cashflows und Barmitteln finanzierte Blanket 17,8 Mio. USD an Expansionskapitalinvestitionen, 2,2 Mio. USD an nachhaltigen Investitionen und zahlte 1,5 Mio. USD an Schulden zurück; Caledonia zahlte auch 2,9 Mio. USD an Dividenden.

"Leider gab es im Laufe des Jahres zwei tödliche Unfälle auf Blanket. Die sichere Produktion von Gold ist unser oberstes Ziel und die Sicherheit darf niemals gefährdet werden. Als Reaktion auf die jüngsten Unfälle haben wir einen innovativen Ansatz für die Sicherheitsausbildung eingeführt, die so genannte Nyanzvi-Initiative, die die Arbeitnehmer einem intensiven, einwöchigen Sicherheitsprogramm aussetzt. Das Programm konzentriert sich auf Verhaltensänderungen und wurde in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern selbst konzipiert und umgesetzt. Die Beteiligung der Mitarbeiter an der Konzeption und Umsetzung dieses Programms führt zu einem hohen Maß an Eigenverantwortung der Mitarbeiter für das Problem und die Lösung. Die Nyanzvi-Initiative steht noch am Anfang, aber die Häufigkeit von Arbeitsunfällen scheint nun nach unten zu tendieren. Rund 45 Prozent der Belegschaft von Blanket haben das Programm abgeschlossen. Darüber hinaus haben wir die Langlochstollenmethode in den breiteren Riffen in den Abschnitten Blanket und Eroica eingeführt, was im Allgemeinen eine sicherere Bergbaumethode ist, aber leider birgt dies die Gefahr, dass die Verwässerung sich verstärkt.