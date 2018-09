Caledonia Mining Corporation Plc.: Ressourcen-Upgrade in der Blanket Mine, Simbabwe St. Helier, 20. September 2018: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" -

St. Helier, 20. September 2018: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298338) freut sich, ein Upgrade der Ressourcenbasis seiner 49%igen[1] Tochtergesellschaft, der Blanket Mine in Simbabwe ("Blanket"), bekannt zu geben.

Basierend auf der Entwicklung und den Diamantkernbohrungen, die bis Ende Juli 2018 durchgeführt wurden, in Verbindung mit Verbesserungen am geologischen Modell, sind die gesamten gemessenen und angezeigten Goldunzen in der Mine Blanket um 13% von 714.000 Unzen im August 2017 auf 805.000 Unzen im Juli 2018 gestiegen. Die gesamten gemessenen und angezeigten Ressourcen belaufen sich nun auf 6,74 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,72 g/t.

Die abgeleiteten Goldressourcen bei Blanket wurden um 9% von 887.000 Unzen im August 2017 auf 963.000 Unzen im Juli 2018 erhöht. Die gesamten abgeleiteten Ressourcen belaufen sich nun auf 6,63 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,52 g/t.

Das Upgrade hat zu einem kleinen Rückgang der Durchschnittsgrad der Ressourcen in den Kategorien Angezeigte und Abgeleitete geführt. Dies ist das Ergebnis von zusätzlichen Infill-Bohrdaten, Verbesserungen bei der Definition der geologischen Modelle, zusätzlichen minderen Ressourcen in Randgebieten und Aufwärtsbewegungen der Ressourcen zwischen den Kategorien. Der durchschnittliche Rohstoffgehalt liegt jedoch weiterhin deutlich über dem aktuellen Mühlenfuttergehalt von 3,3 g/t. Caledonia geht davon aus, dass sich der Abbau im Laufe der Zeit nach oben entwickeln wird, da in der Tiefe auf höherwertige Ressourcen zugegriffen wird.

Der Anstieg der gemessenen und angezeigten Ressourcen hat die nachgewiesenen Reserven und angezeigten Ressourcen, die während der Laufzeit des Minenplans verwendet werden können, um 10 Prozent von 4,52 Millionen Tonnen, die für den im Dezember 2017 veröffentlichten technischen Bericht verwendet wurden, auf derzeit 4,98 Millionen Tonnen erhöht.

Das heute angekündigte Ressourcen-Upgrade markiert das siebte Jahr in Folge, in dem die Ressourcen in der Mine Blanket nachhaltig wachsen. Die Ressourcen der Blanket Mine sind seit 2011 um rund 86 Prozent gewachsen, obwohl in diesem Zeitraum über 300.000 Unzen abgebaut wurden. Die Ressourcen der Mine sind sowohl bei den gemessenen und angezeigten als auch bei den abgeleiteten Ressourcen gestiegen; siehe aktuelle Summen in der folgenden Tabelle.

Gesamtressourcen (ab 31. Juli 2018) Ressourcen-Kategorie Tonnen (Mt) Gehalt (g/t) Enthaltenes Gold (koz) Aug 2017 Jul 2018 Aug 2017 Jul 2018 Aug 2017 Jul 2018 Veränd-erung in Gemessen (M) 1.81 2.01 3.90 3.80 227 245 8% Angezeigt (I) 3.81 4.73 3.98 3.68 488 560 15% Gesamt M&I 5.62 6.74 3.95 3.72 714 805 13% Abgeleitet 5.53 6.63 4.99 4.52 887 963 9%

Alle Ressourcen für Blanket werden zu 100% angezeigt, Caledonia besitzt 49% von Blanket.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte das Ressourcen-Upgrade:

"Das heutige Ressourcen-Upgrade ist ein weiterer positiver Schritt auf unserem Weg, da wir in die langfristige Zukunft von Blanket investieren. Dieses Upgrade erhöht unsere gesamte Ressourcenausstattung der Mine auf fast 1,8 Millionen Unzen. Wir haben die Gesamtressourcen von Blanket seit 2011 um 86% erhöht und in diesem Zeitraum über 300.000 Unzen abgebaut. Zwar gibt es eine kleine Revision nach unten, aber der Gehalt des Erzkörpers entspricht weiterhin unseren Erwartungen und liegt deutlich über dem aktuellen Gehalt von 3,3 g/t bei Blanket. Insbesondere die abgeleitete Ressource mit einem Gehalt von 4,5 g/t und der deutliche Anstieg der abgeleiteten Ressourcen in der Tiefe geben uns Zuversicht in das längerfristige Potenzial der Mine. Die heutige Ankündigung ist ein Beweis für die Bemühungen unserer technischen Mitarbeiter und es ist sehr befriedigend zu sehen, dass unsere Investitionen in die Exploration weiterhin Ergebnisse liefern.

"Der Anstieg der gemessenen und angezeigten Ressourcenbasis um 13% auf 805.000 Unzen ist eine gute Nachricht für die längerfristige Lebensdauer des Minenplans bei Blanket und unterstreicht das allgemeine Vertrauen in die Ressourcen von Blanket. Darüber hinaus zeigt der Anstieg der abgeleiteten Ressourcen um 9% auf 963.000 Unzen das längerfristige Potenzial von Blanket und gibt uns die volle Zuversicht, dass das aktuelle Projekt Central Shaft diese Mine für viele Jahre in die Zukunft führen wird.

"Ich bin zuversichtlich, dass das Minenleben durch Ressourcenerweiterungen und Upgrades infolge der verstärkten Explorationsaktivitäten bei Blanket in der Zukunft weiter ergänzt wird."

Caledonia's Qualified Person for the purposes of National Instrument 43-101 Herr Paul Matthews hat die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf Bodenschätze beziehen, geprüft und genehmigt. Herr Matthews ist ein Vollzeitangestellter der Caledonia-Gruppe und verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte und die Tätigkeit, die er als qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 zu qualifizieren beabsichtigt.

Über Caledonia Mining

Nach der Umsetzung der Indigenisierung in Simbabwe ist das wichtigste Kapital Kaledoniens eine 49-prozentige Beteiligung an einer in Betrieb befindlichen Goldmine in Simbabwe ("Blanket"). Im August 2018 gab Caledonia Mining bekannt, dass sie eine Absichtserklärung zur Erhöhung ihrer Beteiligung an Blanket von 49% auf 64% abgeschlossen hat. Die Aktien von Caledonia sind an der NYSE American als "CMCL" und an der Toronto Stock Exchange als "CAL" notiert; die Aktien der Gesellschaft werden auch zum Handel an der AIM der London Stock Exchange plc zugelassen.

Zum 30. Juni 2018 verfügte Caledonia über Nettoliquidität in Höhe von 5,3 Millionen US-Dollar. Blanket plant, die Produktion von 56.135 Unzen im Jahr 2017 auf etwa 80.000 Unzen im Jahr 2021 zu erhöhen; die Zielproduktion von Blanket für 2018 liegt zwischen 55.000 und 59.000 Unzen. Caledonia erwartet, die Ergebnisse für das Quartal bis zum 30. September 2018 am oder um den 14. November 2018 zu veröffentlichen.

Caledonia Mining Corporation Plc.

Mark Learmonth

Maurice Mason

Telefon: +44 1534 679 802

Telefon: +44 759 078 1139

WH Irland

Adrian Hadden/Ed Allsopp

Telefon: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray

Telefon: +44 207 138 3204

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Hinweis: Diese Mitteilung enthält Insider-Informationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht werden hiermit. Keine Gewähr auf Übersetzung.

Warnhinweis zu vorausschauenden Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die gegenwärtigen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen Kaledoniens beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen können oft durch zukunftsgerichtete Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "zielen", "planen", "zielen", "beabsichtigen", "einschätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder durch das Negativ dieser Begriffe oder ähnliche Wörter identifiziert werden, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsorientierte Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen zukünftiger/gezielter Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitpläne für weitere Explorationen und Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen teilweise auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, so dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: die Nichteinhaltung der geschätzten Ressourcen und Reserven, der Gehalt und die Gewinnung von Erzen, die von Schätzungen abweichen, der Erfolg künftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen über die Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Nichteinholung erforderlicher staatlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.

Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Solche Faktoren sind u.a: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, Erschließung und Förderung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Lage von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherung oder Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeit; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken der Erlangung oder Aufrechterhaltung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, der Verringerung von Mengen oder Qualitäten von Mineralreserven während des Abbaus; globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter zur Bewältigung unerwarteter wirtschaftlicher oder anderer Faktoren, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder Regulierungsrisiken, Enteignung, Eigentum des Unternehmens an Immobilien einschließlich deren Eigentum, verstärkter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Immobilien, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit des Zeitpunkts von Ereignissen einschließlich der angestrebten Erhöhung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Wertpapierinhaber werden davor gewarnt, sich zu sehr auf vorausschauende Informationen zu verlassen. Vorausschauende Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedenen zukünftigen Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.