27.11.2018 - 23:45 Uhr Call Me Helium – The Music of Jimi Hendrix

20.30 Uhr, spielboden, dornbirn Wer Call Me Helium nur als Nostalgietrip zurück in die seligen Woodstock-Zeiten wahrnimmt, der übersieht, dass Christy Doran, Erika Stucky, Fredy Studer und Thomy Jordi im Prinzip dem Visionär Jimi Hendrix huldigen. Auf ihre ureigene Art geben sie dessen vielfältigen musikalischen Ideen auf der Schnittstelle zwischen der großen Bühne des Pop