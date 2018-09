Cameo Cobalt gibt die Ernennung von Robert Meister in das Board of Directors bekannt Vancouver, British Columbia ? 19. September 2018 ? Cameo Cobalt Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7N) (das ?Unternehmen? oder ?Cameo Cobalt?)

Vancouver, British Columbia ? 19. September 2018 ? Cameo Cobalt Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7N) (das ?Unternehmen? oder ?Cameo Cobalt?) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Robert Meister in sein Board of Directors berufen wurde.

Herr Meister ist eine erfahrene Führungskraft in den Kapitalmärkten. Er verfügt über ein Diplom in Marketing-Management vom British Columbia Institute of Technology. Herr Meister ist ein Partner bei M3 Markets Inc., einem Unternehmen für Unternehmensentwicklung und -kommunikation, und sitzt im Board of Directors von Moovly Media Inc. Zuletzt war er Director und Capital Markets Manager bei NetCents Technology Inc., einem an der Canadian Securities Exchange notierten elektronischen Online-Zahlungsdienstleister. Herr Meister war auch maßgeblich am Erfolg von Alpha Minerals Inc. (TSXV:AMW) beteiligt, wo er für die Kapitalmarktstrategie von Alpha verantwortlich zeichnete. Er schloss sich im Jahr 2005 dem Vorgängerunternehmen von Alpha, ESO Uranium Corp., an und führte als Leiter des Kapitalmarktteams den Aktienpreis von Alpha von 0,20 $ bis zu 7,67 $ pro Aktie, dem Preis, den Fission Uranium bei der Übernahme zahlte. Herr Meister war für verschiedene börsennotierte Unternehmen in leitenden Positionen tätig, wo er vor allem für die Bereiche Business Development und Investor Relations verantwortlich war.

CAMEO COBALT CORP.

?Akash Patel?

Nähere Informationen erhalten Sie über:

(778) 549-6714

oder E-Mail: lucasbirdsall@gmail.com

www.cameocobalt.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie ?planen", ?erwarten", ?prognostizieren?, ?beabsichtigen?, ?glauben?, ?vorhersehen?, ?schätzen? und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten ?können? oder ?werden?. Insbesondere zählen zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung unter anderem auch Aussagen zur geplanten Übernahme und zum Explorationsprogramm des Unternehmens sowie zu den Erwartungen für die Kobaltbranche. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; das Branchenumfeld einschließlich Regierungs- und Umweltvorschriften; das Unvermögen, die Zusagen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; mögliche Risiken der Abwasserentsorgung; Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und transportspezifische Schwierigkeiten; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren, und andere Faktoren. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!