Cameo erwirbt unmittelbar neben seinem Goldprojekt Big Mac im Golden Triangle von British Columbia weitere Claims

Vancouver, British Columbia ? 18. März 2019 ? Cameo Cobalt Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7N) (das ?Unternehmen? oder ?Cameo?) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Drittunternehmen eine Assetkaufvereinbarung (die ?Assetkaufvereinbarung?) zum Erwerb von drei Mineralkonzessionen (die ?Claims?) unterzeichnet hat. Die Claims grenzen unmittelbar an das unternehmenseigene Goldkonzessionsgebiet Big Mac. Das Goldprojekt Big Mac teilt sich mit dem Goldprojekt Forrest Kerr, das von der Firma Aben Resources Ltd. betrieben wird, eine durchgehende gemeinsame Grundstücksgrenze, die über mehr als 30 Kilometer entlang der Ost- und Westseite des Projekts Forrest Kerr verläuft. Das Goldprojekt Big Mac befindet sich außerdem unmittelbar nördlich der von Garibaldi Resources Ltd. und Colorado Resources Ltd. gehaltenen Konzessionsgebiete.

Gemäß den Bedingungen der Assetkaufvereinbarung erklärt sich Cameo bereit, für die Claims eine Kaufsumme in Form von 20.000 Stammaktien des Unternehmens zu entrichten. Die Assetkaufvereinbarung und der Kauf der Claims durch das Unternehmen bedürfen der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange. Im Anschluss an die Emission sind die Stammaktien ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Explorationsprogramm bei Big Mac

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass die Planung der für Sommer 2019 vorgesehenen geochemischen Messungen und Bodenprobenahmen in Kürze abgeschlossen wird. Cameo wird voraussichtlich die Firma Ridgeline Exploration Services Inc. (?Ridgeline?) mit der Leitung der Sommerexplorationskampagne im Golden Triangle beauftragen.

Außerdem teilt Cameo mit, dass die Firma Campbell & Walker Geophysics Ltd. (?Campbell & Walker?) die 3D-Modellierung einer ausgeprägten magnetischen Anomalie, die in Richtung Nord-Nordost auf einer Länge von fünf Kilometern quer durch die Konzessionseinheiten bei Big Mac East verläuft (siehe Cameo-Pressemeldung vom 7. Februar 2019), demnächst fertigstellen wird. Bei dieser augenscheinlich bis zu rund einen Kilometer mächtigen Anomalie dürfte es sich um ein verborgenes ?Backarc-Becken? größeren Ausmaßes handeln.

Die Anomalie ist in das Basaltgestein der Hazelton Group eingelagert, das von den Geologen der Regierung als eine Auffüllung des Eskay Rift kartiert wurde. Sie befindet sich zur Gänze innerhalb des Big Mac East Block, auf einer topographischen Erhebung, die als ?Pillow Ridge? bezeichnet wird, und liegt rund 16 Kilometer nordwestlich des historischen Gold-Silber-Bergbaubetriebs Eskay Creek.

Das Unternehmen plant, das von der Anomalie bei Big Mac angefertigte 3D-Modell für die Standortbestimmung von einer oder zwei Bohrungen heranzuziehen, die einen stratigraphischen Kontext herstellen sollen.

Über das Goldprojekt Big Mac

Das Goldprojekt Big Mac besteht aus 12 Konzessionseinheiten, die in drei Pachtliegenschaften strukturiert sind. Es ist das größte, an das von Aben Resources bearbeitete Goldprojekt Forrest Kerr angrenzende Konzessionspaket Der westliche Block von Big Mac liegt ungefähr 3-4 km westlich des östlichen Blocks im Tal von Forrest Kerr Creek. Zwischen dem östlichen und dem westlichen Block von Big Mac wurden entsprechend der Website MINFILE der Regierung von British Columbia bemerkenswerte zwanzig Mineralfundstellen und -vorkommen identifiziert.

Cameo führte im September 2018 eine hubschraubergestützte magnetische Untersuchung in dem Konzessionsgebiet durch, die 773 Kilometer Fluglinie in Abständen von je 150 Metern umfasste. Die Interpretation der Daten der luftgestützten magnetischen Untersuchung ergab eine starke magnetische Anomalie, die sich in einem allgemein nordnordöstlich verlaufenden Trend im östlichen Block von Big Mac über mehr als fünf Kilometer erstreckt, sowie Querverwerfungen, die sich ab der regional bedeutenden Nord-Süd-Verwerfung Forrest Kerr ausdehnen. Diese starke magnetische Anomalie tritt im Bereich der Basalte der Hazelton-Gruppe auf, die von den Geologen der Regierung als Grabenfüllung von Eskay kartiert wurden.

Wie im NI 43-101-konformen Bericht beschrieben, befindet sich das Goldprojekt Big Mac im sogenannten Golden Triangle, einer rohstoffreichen Region der kanadischen Provinz British Columbia. Das Projekt hat eine Gesamtfläche von 9171 Hektar und ist in zwei Konzessionsblöcke unterteilt. Der Big Mac East Block (der größere der beiden Konzessionsblöcke) befindet sich zwischen dem ehemaligen Produktionsbetrieb der Gold-Silber-Mine Eskay Creek (16 km südöstlich) und dem Standort der von Aben Resources im Jahr 2018 durchgeführten Bohrungen (9 km nördlich), wo laut Berichten mehrere hochgradige Goldzonen - darunter auch ein 10 Meter breiter Abschnitt mit einem Goldgehalt von 38,7 Gramm pro Tonne - durchteuft wurden (siehe Aben Resources-Pressemeldung vom 9. August 2018).

Qualifizierter Sachverständiger

Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und zeichnet dafür verantwortlich.

CAMEO COBALT CORP.

?Akash Patel?

Nähere Informationen erhalten Sie über:

(778) 549-6714

oder per E-Mail: lucasbirdsall@gmail.com

www.cameocobalt.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie ?planen", ?erwarten", ?prognostizieren?, ?beabsichtigen?, ?glauben?, ?vorhersehen?, ?schätzen? und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten ?können? oder ?werden?. Insbesondere zählen zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung unter anderem auch Aussagen zur geplanten Übernahme und zum Explorationsprogramm des Unternehmens sowie zu den Erwartungen für die Kobaltbranche. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; das Branchenumfeld einschließlich Regierungs- und Umweltvorschriften; das Unvermögen, die Zusagen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; mögliche Risiken der Abwasserentsorgung; Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und transportspezifische Schwierigkeiten; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren, und andere Faktoren. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

