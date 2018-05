Campus Lecture am 29. Mai 2018 in Wien

Im Rahmen der Vortragsreihe "Im Kern gesund" hält Dr. Erfried Pichler am 29. Mai 2018, 18 Uhr, am FH Campus Wien, im Festsaal C.E.20 (Favoritenstraße 226, 1100 Wien) einen Einführungsvortrag zum Thema "Die Homöopathie - eine komplementärmedizinische Heilmethode". "Im Kern gesund" ist eine neue Campus-Lectures-Reihe, in der namhafte VertreterInnen der Ganzheitsmedizin zu Themen wie Osteopathie, Homöopathie und Salutogenese sprechen. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Masterlehrgang "Ganzheitliche Therapie und Salutogenese" statt.

Wien (pts009/24.05.2018/08:00) - Im Rahmen der Vortragsreihe "Im Kern gesund" hält Dr. Erfried Pichler am 29. Mai 2018, 18 Uhr, am FH Campus Wien, im Festsaal C.E.20 (Favoritenstraße 226, 1100 Wien) einen Einführungsvortrag zum Thema "Die Homöopathie - eine komplementärmedizinische Heilmethode". "Im Kern gesund" ist eine neue Campus-Lectures-Reihe, in der namhafte VertreterInnen der Ganzheitsmedizin zu Themen wie Osteopathie, Homöopathie und Salutogenese sprechen. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Masterlehrgang "Ganzheitliche Therapie und Salutogenese" statt.

Die Homöopathische Medizin ist die beliebteste und bekannteste komplementärmedizinische Therapie in Österreich und die zweithäufigste Behandlungsmethode weltweit. Dr. Erfried Pichler, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Homöopathische Medizin (ÖGHM) und Leiter der homöopathischen Ambulanz an der Kinderonkologie im Klinikum Klagenfurt, erklärt in seinem Vortrag Grundlagen und Wirkungsweise der Homöopathie. Die Wirkung dieser traditionellen Heilmethode konnte mittlerweile in zahlreichen Studien nach höchsten wissenschaftlichen Standards nachgewiesen werden.

Eine weitere Campus Lecture zum Thema "Ganzheitsmedizin und Salutogenese" findet am 26. Juni statt.

Der Eintritt ist frei. Infos zur Anmeldung unter: https://www.fh-campuswien.ac.at/index.php?id=159

Weitere Infos: FH Campus Wien: https://www.fh-campuswien.ac.at/index.php?id=159 ÖGHM: http://www.homoeopathie.at

