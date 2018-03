CANCOM SE, DE0005419105

CANCOM stärkt das internationale Managed Services-Geschäft durch Erwerb der britischen Ocean Intelligent Communications Ltd

- CANCOM kauft 82,1 Prozent der Ocean Intelligent Communications Ltd, London

- Zusammenarbeit stärkt internationale Marktposition bei Cloud und Managed Services und ermöglicht Synergien im Bereich Unified Communication und Collaboration

- Gründer und mehrere Mitglieder des Managements bleiben als Minderheitsgesellschafter am Unternehmen beteiligt

München, 13. März 2018 - Die Ocean Intelligent Communications Ltd und die CANCOM Gruppe agieren in Zukunft gemeinsam im internationalen IT-Markt. Die zukünftige Partnerschaft wurde durch den Erwerb von 82,1 Prozent des britischen Unternehmens durch CANCOM nun besiegelt. Ocean ist ein schnell wachsender Cloud- und Managed Services-Anbieter für Unified Communication und Collaboration sowie Network Infrastructure.

Durch den weltweiten Kundenstamm und das Dienstleistungsportfolio von Ocean stärkt CANCOM das internationale Geschäft und das Managed Services-Angebot. Konkret zielt der CANCOM Vorstand mit der Transaktion sowohl auf Synergien und Cross Selling-Potenziale in bereits bestehenden Märkten von CANCOM und Ocean ab als auch auf die Expansion in neue europäische Regionen. Die Einbindung von Ocean ist damit ein idealer nächster Schritt auf dem strategischen Wachstumspfad von CANCOM: Sie erhöht die internationale Präsenz, bietet Wachstumspotenziale in neuen Märkten und trägt gleichzeitig zur Marktkonsolidierung bei.

"Die Produkte und Lösungen von CANCOM und Ocean passen hervorragend zueinander. Wir werden das Cloud- und Managed Services-Geschäft forcieren und bestehende Kundenbeziehungen international ausbauen. Ocean wird von CANCOM's Kundenspektrum und der Hebelwirkung unserer Technologien und Dienstleistungsfähigkeiten profitieren. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Ocean den nächsten Meilenstein bei der Expansion unseres Geschäfts erreichen", sagte Thomas Volk, President und General Manager der CANCOM SE.

Wesentliche Mitglieder des Managements der Ocean Intelligent Communications Ltd werden auch nach der Transaktion im operativen Geschäft aktiv bleiben, um das bereits schnell wachsende Geschäft weiter voranzutreiben. Zudem bleiben die Gründer und mehrere Manager als Minderheitsgesellschafter am Unternehmen beteiligt.

"Wir bei Ocean sind sehr glücklich ein Teil der CANCOM Gruppe zu werden. Dies wird uns ermöglichen, unsere großen internationalen Kunden noch besser zu betreuen und unser Wachstum wird beschleunigt. CANCOM's einzigartige Cloud-Technologieplattform AHP wird ein wesentlicher Vorteil und ein Alleinstellungsmerkmal für uns sein. Das Management-Team ist hochmotiviert die Entwicklung von Ocean als Teil der CANCOM Gruppe fortzusetzen und aktiv am zukünftigen Erfolg beteiligt zu sein", sagte Wayne Lloyd, CEO der Ocean Intelligent Communications Ltd.

