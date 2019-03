Cannaki Beverage wird Portfoliokunde von Redfund Capital Führendes Unternehmen im Bereich Infused Water Vancouver, British Columbia, 28. März 2019 - Redfund Capital Corp (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das

Vancouver, British Columbia, 28. März 2019 - Redfund Capital Corp (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das ?Unternehmen?) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Schuldverschreibung mit Cannaki Beverage Inc. (?Cannaki?) unterzeichnet hat.

Das Unternehmen

Cannaki Beverage Company Inc. I st ein Hersteller von natürlichen und funktionellen Bio-Getränken. Die Kernprodukte des in Las Vegas , Nevada ( USA) , ansässigen Unternehmens sind Getränke mit und ohne Kohlensäure; ein Spezialbereich von Cannaki ist das mit Nano-CBD aromatisierte Trinkwasser ( Infused Water ). Das von der Firma verwendete CBD kommt direkt aus den Anbaubetrieben, ist nach ISO zertifiziert und enthält keinerlei THC . Cannaki ist ferner mit der Herstellung und dem Vertrieb von koscheren und veganen Produkten in Bio-Qualität befasst. Cannaki macht es sich zur Aufgabe, Getränke mit tollem Geschmack herzustellen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Es ist bestrebt, pflanzliche Nahrungsmittel zu erzeugen, die natürlich und gesund sind, und ein von Integrität und Transparenz geprägtes Getränke-Universum zu schaffen - in welchem dem Geschmack, der Qualität, der Geographie und der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind. Diese Kernwerte leiten Cannaki auf seinem Weg. ( http://cannaki.com )

Die Investition

Redfund und Cannaki haben am 27. März 2019 eine wandelbare besicherte Schuldverschreibung in Höhe von USD 1.000.000 mit einer Laufzeit von zwei Jahren und mit einer Verzinsung von 14 % per annum unterzeichnet. Die Schuldverschreibung kann nach Ermessen von Redfund während der Laufzeit jederzeit gewandelt werden, wobei das Unternehmen über ein Vorzugsrecht für die Bereitstellung der Finanzierung an Cannaki zu den gleichen geschäftlichen Bedingungen verfügt, die Cannaki von anderen Geldgebern angeboten werden. Cannaki wird Redfund Warrants an seinen Stammaktien gewähren, und zwar im Wert von zwanzig Prozent (20 %) des Betrages der Schuldverschreibung aufgrund der Stichtagsbewertung bei Inkrafttreten, die auf USD 20.000.000 angesetzt wird.

?Cannaki verfügt in den USA, in Mexiko und in Europa über ein leistungsstarkes Netzwerk und plant eine Ausweitung seiner Produktreichweite bis nach Asien und Südamerika. Wir hoffen, dass wir Cannaki bei der Ausrichtung auf einen zugelassenen kanadischen Produzenten und den Vertrieb seiner Produkte in Kanada unterstützen können, sobald CBD-Getränke in Kanada zugelassen sind. Für Redfund und unseren Unternehmensbereich Getränke ist es großartig, ein Getränkeunternehmen mit einem so starken und erfahrenen Team in unser Portfolio aufzunehmen. Wir sind davon überzeugt, dass im Cannabis-Sektor weitere Markenprodukte mit einer globalen Markteinführungsstrategie in Erscheinung treten und die Branche anführen werden?, erklärte Meris Kott, der CEO von Redfund Capital.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 oder info@redfundcapital.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten ?zukunftsgerichtete Aussagen? oder ?zukunftsgerichtete Informationen? (gemeinsam die ?zukunftsgerichteten Informationen?) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie ?könnte?, ?beabsichtigen?, ?erwarten?, ?glauben?, ?werden?, ?geplant?, ?geschätzt? sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren ? weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!