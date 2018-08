Cape Lambert Resources Limited: Kipushi Kobalt-Kupfer Projekt Update

Kipushi Kobalt-Kupfer Projekt Update Höhepunkte- Update der Technischen Studie abgeschlossen- Ausschreibung der größten

Kobalt

-

Kupfer

P

rojekt

Update

Höhepunkte

- Update der Technischen Studie abgeschlossen

- Ausschreibung der größten Ausrüstungspakete abgeschlossen

- Ausschreibung der Betonarbeiten begonnen

- Designarbeit für das Laugungsrückstandslager vergeben

Das australische Rohstoff- und Investmentunternehmen Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) freut sich ein Update über den Fortschritt beim Kipushi Kobalt-Kupfer Abraumprojekt (Projekt) in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) zu geben.

Das Projekt steht im Besitz von Soludo Lambert Mining SAS (Soludo Lambert), einem 50:50 Joint-Venture zwischen der lokalen Gesellschaft Paragon Mining SARL (Paragon) und Cape Lambert. Das Projekt umfasst die Wiederverarbeitung des Kobalt-Kupfer Abraums aus der Abraum-Lagereinrichtung von Kipushi in der Nähe der Stadt Kipushi, etwa 25km von Lubumbashi entfernt, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Standort des Projekts

Wie im CFE Juni 2018 Quartalsbericht beschrieben, haben die abgeschlossenen Testarbeiten ein gemischtes Hydroxidfällungsprodukt (Mixed Hydroxide Precipitate, MHP) mit Kupfer und Kobalt Gehalten zwischen jeweils 22.8% - 31.9% und 9.77% - 18.4% ergeben. Der Kobaltgehalt von 18.4% wurde nach der Entfernung von Kupfer erreicht und hat aufgewiesen, dass ein hochgradigeres Kobalt MHP hergestellt werden könnte als Alternative zu dem gemischten Kupfer/Kobalt MHP (siehe ASX Pressemitteilung vom 31. Juli 2018).

Auf Basis dieser Testarbeiten wurde ein Update an der Technischen Studie vorgenommen, die vor Kurzem von Minnovo Pty Ltd abgeschlossen wurde, um die Produktion von kupferreichem MHP und kobaltreichem MHP getrennt darzustellen. Die Herstellung separater Produkte ist von Vorteil, da kupferreiches MHP an kupferorientierte Unternehmen, und kobaltreiches MHP an Kobalt-fokussierte Unternehmen verkauft werden kann, wodurch das Spektrum an potentiellen Abnehmern stark erweitert wird.

Das Update des Prozessfließdiagramms von Minnovo wird in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Prozessfließdiagramm Kipushi

Die Investitionskosten, die im zweiten Quartal 2018 mit einer Genauigkeit von ±35% in US-Dollar (USD) vorgestellt wurden, wurden von Minnovo für die überarbeitete Prozessschaltung aktualisiert mit Inputs von Soludo Lambert, und sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Investitionskostenschätzung

Beschreibung Gesamt (USD) Direkte Kosten Baukosten $1.820.000 Abraum-Rückgewinnung $125.000 Verarbeitungsanlage $21.053.120 Infrastruktur $3.725.000 Fuhrpark $677.500 DIREKTKOSTEN GESAMT $27.400.620 Indirekte Kosten Fracht/Ersatzteile/Erstbefüllung $3.257.823 Technische Planung/Inbetriebnahme $1.765.050 Betriebskosten $4.294.049 INDIREKTE KOSTEN GESAMT $10.246.529 Notfall-Rücklage $4.110.093 KAPITALBEDARF GESAMT $41.757.242

Die Investitionskosten wurde anhand einer Reihe von Quellen erarbeitet, die in Tabelle 2 angegeben sind.

Tabelle 2: Grundlage für die Schätzung der Investitionskosten

Kosten Kategorie Quelle der Kostendaten Direkte Kosten Ausrüstungskosten auf der Basis von Kostenvoranschlägen für größere Ausrüstungsgegenstände und der jüngsten Projekt-/Datenbankpreise für die übrige Ausrüstung, sofern Kostenvoranschläge für Ausrüstung in gleicher Größenordnung vorhanden waren. Die Kosten für Erdarbeiten, Beton, Baustahl und Plattenarbeiten und die Kosten für die Elektro-, Mess- und Regeltechnik wurden im Vergleich mit der Kostenschätzung für die mechanische Ausrüstung aus einem aktuellen Kupferprojekt im selben Land kalkuliert. Die indirekten Kosten für Auftragnehmer und die Vorlauf- und Gemeinkosten wurden anhand einer detaillierten Schätzung aus einem aktuellen Kupferprojekt im selben Land berechnet. Infrastruktur Die Baukosten, detaillierte Erdarbeiten, Einzäunung wurden im Vergleich mit den Kosten für die mechanische Ausrüstung berechnet, die von vergleichbaren Kosten aus einem aktuellen Projekt im selben Land abgeleitet wurden. Die PCS und Kommunikationskosten im Bereich der Verarbeitungsanlage sind in der Berechnung für die Elektro-, Mess- und Regeltechnik für die Anlage enthalten. Die externe Kommunikationsinfrastruktur ist nicht enthalten. Indirekte Kosten Die Berechnung basiert auf den historischen Auftragsarbeiten von Minnovo EPC. Betriebskosten Von Soludo Lambert bereitgestellt. Notfall Rücklage Rückstellung einer Sicherheitsreserve in Höhe von 15% der direkten Projektkosten.

Die von Minnovo mit Inputs von Soludo Lambert geschätzten Betriebskosten, die im zweiten Quartal 2018 mit einer Genauigkeit von ±35% in US-Dollar (USD) vorgestellt wurden, sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Betriebskosten für Kipushi

Beschreibung USD/Tonne Abraum Abraum-Rückgewinnung (einschließlich der Gebühren von Gecamines) $12,30 Verarbeitung $45,01 Verwaltung $6,10 BETRIEBSKOSTEN GESAMT $63,41

Die Betriebskostenschätzung wurde anhand einer Reihe von Quellen vorgenommen, die in Tabelle 4 angegeben sind.

Tabelle 4: Grundlage für Betriebskostenschätzung für den Standort

Kostenkategorie Quelle der Kostendaten Arbeitskräfte Betriebsstrategie des Eigentümers. Die Kosten für Arbeitskräfte beziehen sich auf ausländische und lokale Arbeitskräfte auf der Basis von 12-Stunden Schichten. Strom Verbrauch entsprechend dem Planungsdokument zur elektrischen Last. Die Preise für Netzstrom wurden von Soludo Lambert bereitgestellt. Wartungsmaterialien Berechnet als prozentualer Anteil der direkten Investitionskosten auf der Basis eines Benchmarking mit in Betrieb befindlichen Anlagen. Reagenzien und Verbrauchsmaterialien Verbrauch von Reagenzien entsprechend den Testarbeiten und Stückpreisen regionaler und internationaler Lieferanten.

Nach Beginn der Ausführungsplanung von Minnovo wurden Ausschreibungen für die wichtigsten Ausrüstungsteile (Verdicker, Filterpressen, horizontaler Bandfilter, SO2-Wäscher und Klärbecken) veröffentlicht, deren Antworten in Kürze vorliegen werden.

Soludo Lambert hat vier namhaften Unternehmen, die in der DR Kongo tätig sind, die Ausschreibungsunterlagen für die Betonarbeiten in der Laugungsanlage ausgestellt, die bis Ende August 2018 Angebote legen sollen.

Soludo Lambert hat Golder Associates Africa auch das Design des Laugungsrückstandslagers (Leach Residue Storage Facility, LRSF) zugesprochen. In Kürze wird ein Standortbesuch stattfinden, um geotechnische Untersuchungen am vorgeschlagenen LRSF-Standort durchzuführen.

Tony Sage, der Chairman von Cape Lambert, sagte dazu: ?Ich bin sehr damit zufrieden, dass die aktualisierte Technische Studie für die Produktion von separaten kobaltreichen und kupferreichen MHP Produkten gesorgt hat, von denen wir erwarten, dass sie einen viel breiteren Markt von Käufern anzieht und dass die technischen Konstruktionsarbeiten mit Ausstattungs- und Bauleistungen voranschreiten durch die Ausschreibungen.?

Hochachtungsvoll,

Cape Lambert Resources Limited

Tony Sage

Executive Chairman

Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) ist ein voll finanziertes Rohstofferschließungsunternehmen mit Eisenerz-, Kobalt-, Kupfer-, Gold-, Uran-, Lithium- und Blei-Silber-Zink- Projekten in Australien, Europa, Afrika und Südamerika.

Australian Securities Exchange

Symbol: CFE

Stammaktien:

1,011,734,914

Ungelistete Optionen:

15,336,363 ($0.07 Ablauf am 12.03.2020)

7,667,727 ($0.07 Ablauf am 19.03.2020)

5,250,000 ($0.04 Ablauf am 31.03.2020)

Board of Directors

Tony Sage

Executive Chairman

Tim Turner

Non-executive Director



Stefan Müller

Non-executive Director

Melissa Chapman

Company Secretary

Cape Lambert Kontakt

Investor Relations

Telefon: +61 8 9380 9555

E-Mail: info@capelam.com.au

www.capelam.com.au

Die in dieser Präsentation enthaltenen Daten zu den metallurgischen Testarbeiten basieren auf Informationen, die von Herrn Chris Larder zusammengestellt wurden; dieser verfügt über 35-jährige Erfahrung im Bergbau und in der Rohstoffverarbeitung. Chris Larder verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den hier behandelten Mineralisierungsstil und Lagerstättentyp. Chris Larder ist ein Berater von Cape Lambert Resources Ltd. und stimmt der Aufnahme der Ergebnisse in Form und Kontext dieser Pressemitteilung zu.

Die Originalmeldung in Englisch finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180820/pdf/43xg9wk6gd85g0.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext vero?ffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese U?bersetzung wird zur besseren Versta?ndigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann geku?rzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung fu?r den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser U?bersetzung u?bernommen. Aus Sicht des U?bersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite