14.02.2019 - 06:23 Uhr Carlos Ghosn fällt in Frankreich in Missgunst und geht in Japan zum Angriff über

Lange hat Renault Carlos Ghosn gestützt. Inzwischen zeigt sich auch in den Reihen der Franzosen Skepsis: Der Verwaltungsrat streicht ihm einen Teil seiner Abgangsentschädigungen. Ghosn engagiert derweil einen angriffigeren Anwalt. Den vollständigen Artikel auf www.nzz.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick