Caroline Nebel wechselt von Ergon zu bbv

Caroline Nebel verstärkt seit 1. März das Service Unit Management Team der bbv Software Services. Vor ihrem Wechsel war die diplomierte Informatikerin FH bei Ergon Informatik als COO Associate tätig. Sie ergänzt als Service Unit Managerin die doppelte Führungsspitze in der Business Area ICT & Media und unterstützt Markus Holzner in seiner Funktion als Business Area Manager. Er kam im April 2018 ebenfalls von Ergon zur bbv.

Luzern (pts021/26.03.2019/10:00) - Caroline Nebel verstärkt seit 1. März das Service Unit Management Team der bbv Software Services. Vor ihrem Wechsel war die diplomierte Informatikerin FH bei Ergon Informatik als COO Associate tätig. Sie ergänzt als Service Unit Managerin die doppelte Führungsspitze in der Business Area ICT & Media und unterstützt Markus Holzner in seiner Funktion als Business Area Manager. Er kam im April 2018 ebenfalls von Ergon zur bbv.

Dr. Thomas Gaugler, CHROO der bbv Software Services AG, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Caroline Nebel: "Caroline hat grosse Software-Projekte in unterschiedlichen Rollen kennengelernt - von der Softwareentwicklerin bis zur Geschäftsbereichsleiterin. Damit ist sie die ideale Kandidatin für die Position bei bbv", erklärt Gaugler, "Caroline nimmt nun die Rolle als erfahrener Coach für unsere Mitarbeitenden und als Mandatsleiterin für unsere Kunden ein. Mit ihrer breiten Erfahrung und ihrem Anspruch an Exzellenz und Kundenorientierung kann sie unsere Mitarbeitenden und Kunden in unserem dynamischen Umfeld optimal beraten und begleiten. Das gefällt mir."

Caroline Nebel verfügt über fundierte Erfahrungen in moderner Softwareentwicklung und in der Durchführung und Leitung von IT-Projekten, die sie in den vergangenen 12 Jahren erwerben konnte. Vor ihrem Wechsel zu bbv war Caroline Nebel bei Ergon Informatik. Dort startete sie ihre Karriere als Softwareentwicklerin und übernahm sukzessive mehr Verantwortung, sodass ihr die Rollen als Teamleiterin, Key Account Managerin, Director Operations Telecom Solutions und schlussendlich als Leiterin des Streams Operations und als Stellvertreterin des COO im Bereich der Projektabwicklung übertragen wurden. Davor war sie bei Esmertec in China und Zürich, bei Amadeus Services in London und bei H+R in Deutschland tätig. Die französisch-schweizerische Doppelbürgerin ist diplomierte Informatikerin FH, zertifizierte Multi Project Managerin und hat einen DAS in Angewandter Psychologie für die Arbeitswelt.

bbv Software Services AG ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der Realisierung ihrer Visionen und Projekte berät und unterstützt. bbv begleitet ihre Kunden bei der digitalen Transformation in Themen wie UX/UCD, Mobile Computing, Internet of Things und Cloud oder Industrie 4.0 mit individuellen Softwarelösungen und steht mit ihrer Technologie-, Methoden- und Best-Shoring-Expertise in allen Bereichen der Softwareentwicklung zur Seite.

(Ende)

Aussender: bbv Software Services AG Ansprechpartner: Larissa Seeburger, Marketing & Kommunikation Tel.: +41 41 429 01 11 E-Mail: larissa.seeburger@bbv.ch Website: www.bbv.ch

Luzern (pts021/26.03.2019/10:00)