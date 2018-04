Catherine Michel von Sigma Systems erhält Nominierung als CTO des Jahres

Catherine Michel, Chief Technology Officer von Sigma Systems - dem weltweiten Marktführer für katalogbasierte Software - ist als CTO des Jahres für die TM Forum Excellence Awards nominiert worden.

Der CTO of the Year Award (Auszeichnung zum CTO des Jahres) würdigt die Person, die eine bedeutende Umwandlung des Netwerks ihres Unternehmens durchgeführt hat, die greifbare Ergebnisse liefert, sowie herausragende Führungsqualitäten und Innovation in ihrem Ansatz demonstriert und den technologischen Wandel unternehmensweit fördert.

Zusätzlich zu dieser prestigeträchtigen Nominierung wurde Catherine im März 2018 eingeladen, dem 5G-Beratungsgremium der britischen Regierung beizutreten, um 5G im Rahmen ihrer umfassenderen digitalen Transformation eine globale Perspektive zu bieten. Im Jahr 2017 wurde Catherine im GTB Power 100 aufgeführt und ist damit die einzige CTO auf der Liste. Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der Nominierungen aufzurufen: https://www.tmforum.org/about-tm-forum/awards-and-recognition/excellence-awards/finalists/#tab3.

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Diensteanbieter. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte. Sigma verfolgt bei der Umsetzung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen, das Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum betreibt, arbeitet mit Technologie- und Integrationspartnern in über 100 Ländern zusammen.

