CBD-Pionier MAGU eröffnet im Wiener Auhof Center

Wien (pts031/27.11.2018/20:00) - Nach dem legendären MAGU-Shop im 7. Wiener Gemeindebezirk bietet Österreichs renommiertester CBD-Produzent MAGU ab sofort hochwertige, biologisch angebaute CBD-Hanfprodukte im neuen Shop im Wiener Auhof Center an. Höchste Qualitätsstandards, innovativste CBD-Produkte, absolute Legalität, gute Beratung - das ist die solide Basis, auf der Branchenführer MAGU sein CBD- und Hanfgeschäft in Österreich aufbaut. Für das Wiener Auhof-Center im 14. Bezirk ist daher der seriöse CBD-Shop ein absoluter Gewinn für seine Kunden. "Die Nahrungsergänzungsmittel von MAGU können vielen Menschen helfen und sind außerdem vergleichsweise günstig - also alles in allem ein mehr als vernünftiges Angebot und ein absoluter Gewinn für die Kunden des Auhof Centers. Es freut mich sehr mit MAGU einen weiteren Anbieter von überaus hochwertigen Produkten im Auhof Center begrüßen zu dürfen", so KR Peter K. Schaider Neben den klassischen CBD-Ölen und CBD-Blüten präsentiert MAGU mit CBDeus-Produkten auch seine viel beachtete Innovation am CBD-Sektor. "CBDeus ist ein patentiertes Nahrungsergänzungsmittel, das erstmals CBD in wasserlöslicher Form verfügbar macht. Der Körper kann dieses wasserlösliche CBD viel schneller und besser aufnehmen als CBD-Öle mit vergleichbar starker Wirkung. Außerdem lässt sich CBD so besser mit Getränken mischen und ist damit auch geschmacklich attraktiver", freut sich Geschäftsführerin Sofie Sagmeister über diese Neuentwicklung. Weil in wasserlöslicher Form viel weniger CBD als bei herkömmlichen Produkten benötigt wird, profitieren auch Kunden vom günstigeren Preis. Im Gegensatz zu dem in Österreich verbotenen THC aus der Cannabispflanze macht das legal erhältliche CBD nicht "high". CBD fördert die Entspannung, wirkt stress- und angstlösend, entzündungshemmend und ist im Übrigen gut verträglich. In ihrem aktuellen Bericht vom Mai 2018 bestätigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) CBD ein sehr gutes Sicherheitsprofil und gesundheitsfördernde Wirkung für die Menschen. 27.11.2018, 2.062 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

