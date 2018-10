CDU-Generalsekretärin: CSU-Ergebnis in Bayern \bitter\

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das CSU-Resultat in Bayern als \"bitteres Ergebnis\" bezeichnet.

"Dass die Streitigkeiten der vergangenen Monate, insbesondere auch der Tonfall und der Stil kein Rückenwind für die Wahlkämpfer in Bayern waren, steht außer Frage", sagte Kramp-Karrenbauer. In den nächsten zwei Wochen solle der Fokus nun voll und ganz auf Hessen gerichtet werden, wo am 28. Oktober ebenfalls Landtagswahlen stattfinden, sagte die CDU-Generalsekretärin.

Laut Hochrechnung der ARD kommt die CSU auf 35,3 Prozent, eine ZDF-Hochrechnung sieht sie bei 35,4 Prozent.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH