CECEP Solar erhält TMP-Prüflaborakkreditierung durch TÜV Rheinland

Zhenjiang, China - CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. (CECEP Solar), der führende Hersteller von kristallinen Silizium-Solarzellen und -Komponenten, hat vom TÜV Rheinland die TMP-Prüflaborakkreditierung für sein Testzentrum ("das Zentrum") erhalten. Feng Yizhou, stellvertretender Geschäftsführer des TÜV Rheinland Solar Energy Service in China, übergab das Zertifikat an CECEP Solar.

Die Prüfung beim Hersteller vor Ort (TMP) ist die erste Phase der Laborprüfung in Unternehmen. Laboratorien mit dieser Qualifikation müssen die Anforderungen des TÜV Rheinland an das externe Labormanagement in Bezug auf Personal-, Gerätequalifikation, Einrichtungen und Umgebungsbedingungen vollständig erfüllen. Die Tatsache, dass CECEP Solar die TMP-Prüflaborakkreditierung erhalten hat, zeigt, dass das Unternehmen ein hohes Niveau in den Bereichen F&E und Qualitätskontrolle erreicht hat.

Huang Guoping, Geschäftsführer der CECEP Solar, sagte: "Die TMP-Prüflaborzulassung von TÜV Rheinland ist eine große Anerkennung für CECEP Solar in den Bereichen F&E und Testverfahren und zeugt nicht nur von unseren Testkapazitäten, sondern vertieft auch die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen beiden Parteien im Bereich der Technologie. CECEP Solar wird auch in Zukunft die Massenproduktion von hocheffizienten Produkten anstreben, um die gesunde und nachhaltige Entwicklung der Photovoltaikindustrie mit technologischen Innovationen zu fördern".

Das Testzentrum von CECEP Solar wurde im März 2011 errichtet und im September 2011 in Betrieb genommen. Der Gebäudekomplex erstreckt sich über eine Fläche von 2.100 m2. Das Zentrum beherbergt hochwertige Inspektionseinrichtungen und ist mit umfangreichen Instrumenten- und Ausrüstungsbeständen ausgestattet, welche die internationalen IEC- und UL-Normen erfüllen. In Anlehnung an die ISO/IEC17025-Normen und ein ausgezeichnetes Leistungsmanagementsystem wurden ausgezeichnete Qualitätssicherungs-, Überwachungs- und Bewertungssysteme eingerichtet. Am 16. Februar 2016 hat das Zentrum ein CNAS-Zertifikat erhalten. Seit seiner Gründung hat das Zentrum wichtige Beiträge zur Entwicklung von Produkten, Testverfahren und anderen Funktionen geleistet. Die Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte und Systeme zu gewährleisten, ist zu einem der wichtigsten Aspekte in den Bemühungen von CECEP Solar geworden. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf die Entwicklung hocheffizienter, hochzuverlässiger und ertragreicher Produkte. Die TMP-Prüflaborakkreditierung bestätigt die Stärke des Unternehmens in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Prüfung und Qualitätskontrolle.

Die Zertifizierung hilft CECEP Solar auch, einen schnelleren und bequemeren Zertifizierungszyklus für seine Produkttests zu realisieren, indem sie die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit seiner Produkte effektiv garantiert und damit seine Führungsposition im "Langstreckenrennen" im Photovoltaikbereich festigt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/746515/CECEP_SOLAR_team.jpg

