Cerebrum Therapeutics gewinnt Pitch-Wettbewerb für Biotech-Startups, der zusammen von Scientist.com und iPEPS-ICM gesponsert wird

Scientist.com, der führende Online-Marktplatz der Life-Science-Industrie für ausgelagerte Forschung, und der Inkubator des Instituts für Hirn- und Rückenmarkforschung, iPEPS-ICM – der erste Innovations-Inkubator speziell für Hirnerkrankungen in Frankreich –, haben bekanntgegeben, dass Cerebrum Therapeutics einen Biotech-Pitch-Wettbewerb gewonnen hat. Das Preispaket umfasst sechs Monate mietfreie Nutzung der hochmodernen Anlagen von iPEPS im 13. Bezirk in Paris sowie Forschungsleistungen im Wert von 10.000 US-Dollar, die über den Marktplatz von Scientist.com bereitgestellt werden. Der Zweitplatzierte, Cairn Biosciences, erhält drei Monate mietfreie Nutzung bei iPEPS und Forschungsleistungen im Wert von 6.000 US-Dollar über den Marktplatz von Scientist.com.

Cerebrum Therapeutics hat seinen Sitz in Paris, Frankreich, und entwickelt erstklassige kleine chemische Moleküle für die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen und Hirnverletzungen. Das erste Programm des Unternehmens gilt der Entwicklung eines neuen Medikaments speziell für die Indikation der Tauopathien, das die Bezeichnung Orphan-Medikament hat. Cairn Biosciences mit Sitz in San Francisco, USA, der Zweitplatzierte bei dem Wettbewerb, entwickelt Therapeutika der nächsten Generation, die Resistenzen gegen Krebstherapien überwinden. Mit dem Programm von Cairn für die Arzneimittelforschung soll der umfassende ungedeckte Bedarf an neuen Werkzeugen zur Entzifferung der zellularen Komplexität und für die Ermöglichung einer skalierbaren Forschungsarbeit an bahnbrechenden Therapieformen in Angriff genommen werden.

„Dieser Aufruf an Startups soll Jungunternehmern im Biotech-Bereich helfen, die Entwicklung ihrer innovativen Projekte in einem der erfolgreichsten Forschungs- und Innovations-Ökosysteme in Europa schneller voranzutreiben“, so Dan Kagan, PhD, COO von Scientist.com. „Diese Arten der kooperativen Leistung sind es, was uns bei der Suche nach Heilungsmöglichkeiten für neurologische Störungen unterstützen wird, von denen weltweit fast eine Milliarde Menschen betroffen sind.“

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen insgesamt, spart Zeit und Geld und ermöglicht den Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien – während die Beschaffungsrichtlinien der jeweiligen Organisation jederzeit in vollem Umfang eingehalten werden. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt, VWR sowie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com über 33 Millionen $ von Leerink Transformation Partners, 5AM Ventures, dem Heritage Provider Network, Bootstrap Ventures und dem Hollywood-Produzenten Jack Giarraputo und anderen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

Über das Institut für Hirn- und Rückenmarkforschung

Das inmitten des Universitätsklinikums Pitié-Salpêtrière liegende Institut für Hirn- und Rückenmarkforschung (ICM) ist die erste neurologische Klinik in Frankreich und ein wichtiges Verbindungsglied zwischen der Grundlagenforschung und der klinischen Welt. Das Institut besteht aus über 700 Forschern und Klinikern, 12 hochmodernen technologischen Plattformen und 1000 m² Bürofläche für die Neugründung von Startups. Ziel ist es, ambitionierte Forschung durch die Kombination von wissenschaftlicher Kreativität und therapeutischem Zweck zu schaffen.

