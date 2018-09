CES Unveiled Amsterdam präsentiert Technologie zur Verbesserung der Lebensqualität

Die Consumer Technology Association (CTA)TM hat heute mehrere wichtige Ankündigungen auf der CES Unveiled Amsterdam gemacht, einer Technologieveranstaltung, die führende Medien, Aussteller und Investoren zur Würdigung europäischer Innovationen und einen Vorgeschmack auf die Trends der CES® 2019 zusammenbringt. Im Besitz der CTA und von ihr organisiert, wird die CES 2019 vom 8. bis 11. Januar 2019 in Las Vegas (Nevada) stattfinden.

Erstmalig auf der CES Unveiled Amsterdam angekündigt, wird auf der CES 2019 das vierte Buch der CTA, Ninja Future: Secrets to Success in the New World of Innovation (HarperCollins, 2019), erscheinen. In dem Buch erklärt der Autor Gary Shapiro, President und CEO der CTA, den Wandel der Technologielandschaft - Durchbrüche, die zurzeit stattfinden, und solche, die noch auf uns zukommen werden. Ausgehend von seinen Erfahrungen als Besitzer des schwarzen Gürtels im Kampfsport schließt er, wie Unternehmen und Regierungen unter den heutigen turbulenten Bedingungen mithilfe der Denkweise der „Ninjas“ erfolgreich sein können – durch Anpassung an den technologischen Wandel, um blitzschnell Chancen auszuschöpfen. Shapiro steht überdies auf der Beststellerliste der New York Times als Autor von Ninja Innovation: The Ten Killer Strategies of the World’s Most Successful Businesses (HarperCollins, 2013) und The Comeback: How Innovation Will Restore the American Dream (Beaufort, 2011).

Darüber hinaus wurden 31 Technologieunternehmen aus den Niederlanden und dem Umland als CES® 2019 Innovation Honorees gewürdigt. So wurden beispielsweise das niederländische Unternehmen EVBox in der Kategorie „Smart Energy“ und Qoobi in der Kategorie „High Performance Home Audio/Video“ ausgezeichnet.

„Die in diesem Jahr als ‚CES Innovation‘-Preisträger gewürdigten Unternehmen repräsentieren den Antrieb, der unsere weltweite Branche in neue Höhen führt“, sagte Karen Chupka, Executive Vice President, CES, CTA. „Die heute ausgezeichneten Produkte bieten Lösungen für einige der weltweit drängendsten Herausforderungen und bedeuten für unser Leben und unsere Welt eine Wende zum Besseren.“

Die übrigen „Innovation“-Preisträger werden am 3. Oktober 2018 auf der CES Unveiled Paris und am 8. November 2018 auf der CES Unveiled New York bekanntgegeben. Die vollständige Liste der Preisträger wird online unter CES.tech veröffentlicht und auf der CES 2019 vom 8. bis 11. Januar vorgestellt.

Zudem wurde von Führungspersönlichkeiten bekanntgegeben, dass die CTA bei der CES 2019 erneut mit StartupDelta zusammenarbeiten wird. Stellvertretend für das niederländische Innovationsbekenntnis wird StartupDelta eine Delegation niederländischer Gründerunternehmen zum Start-up-Hub der CES 2019 im Eureka Park mitbringen.

Im zweiten Jahr ihres Bestehens versammelte die CES Unveiled Amsterdam 634 Teilnehmer aus 19 Ländern, darunter 64 Aussteller aus den Niederlanden und dem Umland. In Fortsetzung des Schwerpunkts und zur Würdigung europäischer Innovation findet die CES Unveiled Paris am kommenden Mittwoch, dem 3. Oktober statt.

Auf der CES 2019 wird wegweisende Technologie aller großen Branchen mit 4.500 Unternehmen auf einer Ausstellungsfläche von 2,75 Millionen Quadratfuß netto (260.000 Quadratmeter netto) präsentiert. Die Fachmesse bietet Zugang zu den neuesten umwälzenden Technologien wie 5G-Konnektivität, künstliche Intelligenz, erweiterte und virtuelle Realität, intelligentes Heim, intelligente Städte, Sport, maschinelle Intelligenz und mehr. Zu den neuen Bereichen der CES 2019 zählen der Tourism Marketplace sowie die kürzlich angekündigte Fläche Resilience mit Schwerpunkt auf Technologien, die angesichts von Widrigkeiten für Gesundheit, Sicherheit, Wärme, Nahrung und Schutz in der Welt sorgen.

Die Anmeldung zur CES 2019 ist ab sofort möglich. Aktuelle Aussteller-News und Messeankündigungen finden Sie unter CES.tech.

Hochauflösendes B-Roll-Filmmaterial von der CES ist zum problemlosen Herunterladen verfügbar unter CESbroll.com. Exklusive Fotos von der Messefläche, den Hauptvorträgen, Konferenzsitzungen, Veranstaltungen und Preisverleihungen der CES finden Sie in der CES Photo Gallery.

Über die CES:

Die CES® ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld - als globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM und von dieser organisiert, zieht sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt an. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES online unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)™ ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 377 Milliarden US-Dollar und mit Unterstützung von mehr als 15 Millionen Arbeitsplätzen in den USA vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen – 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt - profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert zudem die CES® – das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

1. bis 5. Oktober, Los Angeles, Kalifornien/USA CES Unveiled Paris 3. Oktober, Paris, Frankreich Innovate Celebrate 15. bis 17. Oktober, Boston, Massachusetts/USA CES Unveiled New York 8. November, New York/USA CES Unveiled Las Vegas 6. Januar, Las Vegas, Nevada/USA CES 2019 - Anmelden 8. bis 11. Januar, Las Vegas, Nevada/USA CES Asia 2019 11. bis 13.Juni, Schanghai, China

