CES Unveiled Paris rückt innovative Technologie ins Rampenlicht

Die Consumer Technology Association (CTA)TM veranstaltete heute die sechste jährliche CES Unveiled Paris, machte mehrere Ankündigungen und rückte die neuesten technischen Innovationen ins Rampenlicht. Die zum ersten Mal gemeinsam mit der Mondial Paris Motor Show auf demselben Messegelände stattfindende CES Unveiled Paris versammelte innovative Aussteller, Medienvertreter und Branchenexperten, um einen Eindruck von den neuesten Technologietrends und erwarteten Produkten auf der CES® 2019 zu gewinnen, die unsere Welt zum Guten verändern. Die CES 2019, die sich im Besitz der CTA befindet und von dieser organisiert wird, findet vom 8. bis 11. Januar 2019 in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada statt.

Innovations-Preisträger der CES® 2019 ausgewählt worden waren. Zu den ausgewählten Preisträgern gehörten GEOFLEX in der Fahrzeugintelligenz- und Selbstfahr-Kategorie sowie Pixminds, das in der Gaming-Kategorie ausgezeichnet wurde.

„Die CES Unveiled Paris zeigt den innovativen Geist, der den dynamischen europäischen Technologiemarkt erfüllt. Die französischen Unternehmen, die als die diesjährigen CES Innovation Award-Preisträger gewürdigt wurden, stehen für die Zukunft der Technologie“, so Chupka. „Die heute ausgezeichneten Produkte und Dienstleistungen spiegeln den Einfallsreichtum wider, der unsere Branche vorantreibt und unsere Art zu leben, zu arbeiten und zu spielen verbessert.”

Die Bekanntgabe der verbliebenen Innovationspreisträger erfolgt im Rahmen der CES Unveiled New York am 8. November 2018. Die vollständige Liste der Preisträger wird online unter CES.tech bereitgestellt und auf der CES 2019, 8. bis 11. Januar, präsentiert.

Der CTA President und CEO Gary Shapiro kündigte heute auch an, dass Dr. Lisa Su, President und CEO von AMD, eine Hauptrede auf der CES 2019 halten wird. Dr. Su gesellt sich damit zum IBM CEO Ginni Rometty auf der Liste der bestätigten Keynote-Redner der CES 2019. Weitere Redner werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Die CES Unveiled Paris, auf der die neuesten Technologieprodukte und europäischen Innovationsleistungen präsentiert wurden, war die größte Veranstaltung seit der Premiere der Messe im Jahr 2013. Auf der Messe fanden sich 1.051 Teilnehmer aus 44 Ländern und Regionen ein und über 76 Aussteller präsentierten ihre Produkte.

Die CES Unveiled Paris ist jetzt eine ganztägige Veranstaltung und wird in Zusammenarbeit mit dem Connecting Leaders Club organisiert. Die CES Unveiled Paris präsentierte zum ersten Mal das Executive Forum on Innovation mit Programmschwerpunkt auf aufkommenden Trends, darunter Mobilität, Energie und Umwelt sowie künstliche Intelligenz. Über 20 Redner, darunter Führungskräfte von Axa, Accenture, Google, Salesforce und Valeo, diskutierten die Zukunft der Innovation, darunter auch die auf der CES im Januar erwarteten Trends.

Die CES 2019 ist der weltweit wichtigste und einflussreichste Event. Die Ausgabe 2019 präsentiert lebensverändernde Technologien aus allen großen Branchen und führt 4.500 Aussteller auf einer Nettoausstellungsfläche von 260.000 m2 zusammen. Die CES bietet Zugang zu den allerneuesten transformativen Technologien, unter anderem 5G-Konnektivität, künstliche Intelligenz, erweiterte und virtuelle Realität, Smart Home, Smart Cities, Sport und Maschinenintelligenz.

Die CES ist außerdem die größte Ausstellung von Fahrzeugtechnologie der Welt und wurde jüngst unter den 10 Best Auto Shows von USA Today aufgeführt. Auf der Messe 2019 sind über 150 Fahrzeugtechnologie-Unternehmen vertreten, darunter acht Automobilhersteller, die die neuesten Concept Cars und vernetzten Fahrzeuge ausstellen.

Zu den neuen Bereichen auf der CES 2019 gehören der Tourism Marketplace sowie der jüngst bekanntgegebene Resilience-Bereich mit Schwerpunkt auf Technologien, die in Notzeiten eine gesunde, sichere, warme, ernährte und geschützte Welt gewährleisten

Die Anmeldung zur CES 2019 ist ab sofort möglich. Aktuelle Aussteller-News und Messeankündigungen finden Sie unter CES.tech.

Hochauflösendes B-Roll-Filmmaterial von der CES ist zum problemlosen Herunterladen verfügbar unter CESbroll.com. Exklusive Fotos von der Messefläche, den Hauptvorträgen, Konferenzsitzungen, Veranstaltungen und Preisverleihungen der CES finden Sie in der CES Photo Gallery.

