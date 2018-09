CEWE Stiftung & Co. KGaA, DE0005403901

CEWE auf der photokina: Innovative Technologien für ganz persönliche Fotoprodukte

- Vorstellung vieler Produktinnovationen

- Smart Solutions für die einfache Erstellung von Fotoprodukten

- Kunden-Charta für Digitalisierung mit Verantwortung

Köln/Oldenburg, 27. September 2018. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) will als Europas führender Fotoservice und Online-Druckpartner technologischer Vorreiter bleiben und dazu neue Möglichkeiten der Digitalisierung vorantreiben. Auf der photokina zeigt das Oldenburger Unternehmen noch bis Samstag mehrere Produktstudien, die neue Technologien für die Erstellung von Fotoprodukten nutzen. Auf 1.300 qm zeigt CEWE vom 26.-29. September in Köln sein gesamtes Produktportfolio und viele Neuheiten. Vorstandsvorsitzender Dr. Christian Friege: "Die boomende Smartphone-Fotografie auf immer höherem Niveau führt auch zu einer Renaissance des gedruckten Fotos. Die Menschen möchten wichtige Momente nicht auf irgendwelchen Speichermedien oder in Clouds lagern, sondern haptisch erleben. CEWE bietet dafür sowohl die Fotoprodukte in Premium-Qualität als auch modernste Software-Applikationen, um die Fotos auszuwählen und individuelle Produkte zu gestalten. Wir zeigen auf der photokina viele Innovationen in Form von neuen Produkten oder Konzeptstudien und haben damit den Anspruch, der Innovationsführer zu sein."

Vorstellung vieler Produktinnovationen auf der photokina 2018 Der Star auf dem CEWE-Stand bleibt das CEWE FOTOBUCH. Für die Innovation der Cover-Veredelung bekommt das Oldenburger SDAX-Unternehmen auf der photokina den renommierten TIPA World Award überreicht. Für Schrift oder Gestaltungselemente wie Cliparts stehen eine Gold-, oder Silberveredelung sowie ein erhabener Effektlack zur Verfügung. Ganz neu ist die vollflächige Veredelung, um beim Einband beispielsweise das haptische Gefühl einer Holzmaserung zu erzeugen. Eine völlig neue Art der Wandgestaltung eröffnen die ,hexxas' - sechseckige Fotokacheln, die sich per Magnetbefestigung beliebig an der Wand befestigen lassen. Je nach Wunsch können sie flexibel kombiniert und die ausgewählten Bilder entweder als Collage oder als Mehrteiler gestaltet werden. "Die hexxas sind eine Erfindung unserer Mitarbeiter", so Dr. Christian Friege. "Wir haben keine Innovationsabteilung, sondern ermutigen alle Kollegen, ihre Ideen ins Unternehmen einzubringen." Auf der photokina sollen die Besucher von der Faszination des gedruckten Bildes begeistert werden. Das CEWE FOTOBUCH als Kundenliebling wird mit allen Formaten, Papiersorten und Veredelungen präsentiert. Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft sind ab sofort auch mit individuellen Fotos bedruckte Adventskalender bestellbar. "Im Zentrum steht für uns die Freude am Umgang mit Bildern - es gibt kein persönlicheres Weihnachtsgeschenk als die individuellen Fotoprodukte von CEWE", so Dr. Christian Friege.

CEWE FOTOBUCH auf Kommando und andere ,smart solutions' CEWE präsentiert auf der photokina ,smart solutions' für die Kunden. Beim "CEWE FOTOBUCH auf Kommando" kommen unterschiedliche Technologien wie Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und künstliche Intelligenz zum Einsatz. Ein gesprochener Satz wie "Erstelle mir bitte ein CEWE FOTOBUCH von meinem letzten Urlaub in Holland" führt in Sekundenschnelle zu einem beeindruckenden Gestaltungsvorschlag, in dem schon die besten und relevantesten Fotos aus diesem Urlaub mit den genannten Personen ausgewählt sind. Passend zum Anlass werden auch ein Design sowie Format und Seitenzahl vorgeschlagen. Zwar handelt es sich beim CEWE FOTOBUCH auf Kommando noch um eine frühe Konzeptstudie, die genannten Komponenten werden aber jetzt Stück für Stück in die Fotoverwaltungs-Software CEWE MYPHOTOS integriert. Bereits zur photokina gibt es die Gesichtserkennung von HP Pixel Intelligence sowie eine automatische Ereigniserkennung, die den Kunden beide als Optionen zur Verfügung stehen. Ebenfalls bereits veröffentlicht ist der neue Assistent in der CEWE-Bestellsoftware, der unter anderem eine intelligente Fotoauswahl anbietet. CEWE-Vorstandsvorsitzender Dr. Christian Friege: "Ich bin sicher, dass diese dramatische Vereinfachung bei der Bildauswahl und auch bei der Erstellung eines CEWE FOTOBUCH uns zusätzliche Kundengruppen eröffnet. Wer bisher glaubte, keine Zeit dafür zu haben, wird jetzt begeistert sein. Gleichzeitig ist meine Botschaft an die vielen Menschen, denen die Gestaltung von unseren Fotoprodukten zum lieben Hobby geworden ist: Es wird immer möglich bleiben, an jedem Punkt einzugreifen, die Vorschläge zu verbessern oder ein CEWE FOTOBUCH komplett eigenständig zu erstellen."

Kunden-Charta von CEWE Neue Technologien wie künstliche Intelligenz und die Digitalisierung allgemein werden in Politik und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Dr. Christian Friege betont dazu: "Wir stehen für einen reflektierten Fortschritt. CEWE verfolgt eine verantwortungsvolle und kundenzentrierte Nutzung von digitalen Technologien. Unsere zugrundeliegende Haltung haben wir daher in einer Kunden-Charta formuliert." Kernpunkte der Charta sind Datenschutz, Transparenz, vollständige Kontrolle durch die Kunden, Entscheidungsfreiheit der Nutzer sowie ein Bekenntnis, Forschung und Lehre zu diesen Themen in Europa zu fördern. Die vollständige Charta finden Sie unter https://company.cewe.de.

Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.600 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2017 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,0 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 599,4 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX.

