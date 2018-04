Champions League: Bayern gewinnen Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla

Der FC Bayern München hat das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals beim FC Sevilla mit 2:1 gewonnen.

Die Spanier waren durch Pablo Sarabia in der 32. Minute in Führung gegangen und sorgten durch ein Eigentor von Jesús Navas sechs Minuten später selbst für den Ausgleich. Der Kopfballtreffer von Thiago in der 68. Minute drehte die Partie.

Während Sevilla in der ersten Hälfte noch unangenehm war und sich die Bayern schwer taten, war die Überlegenheit der Gäste in der zweiten Hälfte offensichtlich, der Auswärtssieg hätte höher ausfallen können. Das Rückspiel ist am 11. April in München.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH