Champions League: Bayern spielt unentschieden gegen Ajax Amsterdam

Am 2.

Spieltag der Champions League haben sich Bayern München und Ajax Amsterdam mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Mats Hummels traf in der 4. Minute per Kopf zur frühen Führung für die Münchener. Arjen Robben hatte viel Zeit zu flanken, Hummels war nach einem Standard vorne geblieben und konnte so völlig frei ins Tor köpfen.

In der 22. Minute erzielte Noussrai Mazraoui den Ausgleichstreffer für Ajax. Bayern hatte viel Platz gelassen, sodass Mazraoui und Dusan Tadic sich den Ball ungehindert hin- und herspielen konnten, bis Mazraoui am gegnerischen Sechzehner abzog und von dort ins Tor traf. Bayerns David Alaba hatte den Schuss noch leicht abgefälscht.

