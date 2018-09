Champions League: Hoffenheim unentschieden bei Schachtjor Donezk

In der Champions League hat 1899 Hoffenheim am Mittwochabend mit einem 2:2 unentschieden bei Schachtjor Donezk gespielt und damit sein Debüt in der Königsklasse absolviert.

Florian Grillitsch brachte die deutschen Gäste in der 6. Minute das erste Mal in Führung, Ismaily glich in der 28. Minute aus. In der 39. Minute ging Hoffenheim erneut in Führung, diesmal durch Havard Nordtveit.

Dabei blieb es dann lange, Schachtjors Maycon glich erst in der 81. Minute erneut aus. In den letzten Minuten mussten die Hoffenheimer selbst um den einen Punkt zittern.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH