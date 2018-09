Champions League: Schalke unentschieden - BVB gewinnt

Zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Schalke 04 gegen den FC Porto mit einem 1:1 unentschieden gespielt.

Breel Embolo brachte Schalke in der 63. Minute in Führung, Otavio glich zwölf Minuten später per Elfmeter aus. In der parallel ausgetragenen Partie siegte Borussia Dortmund beim FC Brügge mit 1:0.

Hier schoss Christian Pulisic erst in der 85. Minute den entscheidenden Treffer.

