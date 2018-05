Changchun verbessert die Gesundheit seiner Bevölkerung durch Sportveranstaltungen

Changchun, China - Am 27. Mai findet in Changchun, der Hauptstadt der Provinz Jilin, der Changchun International Marathon 2018 statt. Mehr als dreißigtausend einheimische und ausländische Sportenthusiasten werden durch die Straßen der Stadt laufen, kündigte die Stadtverwaltung von Changchun ...

Changchun, China - Am 27. Mai findet in Changchun, der Hauptstadt der Provinz Jilin, der Changchun International Marathon 2018 statt. Mehr als dreißigtausend einheimische und ausländische Sportenthusiasten werden durch die Straßen der Stadt laufen, kündigte die Stadtverwaltung von Changchun an. Dies ist ein besonderer Moment des Einsatzes der Stadt Changchun im Bereich Sport, der auch in den Regierungsarbeitsbericht der Stadt aufgenommen werden könnte. Immer mehr Bürger entscheiden sich für eine gesunde Lebensführung und nutzen die zahlreichen nationalen Fitnessangebote.

Changchun befindet sich im Nordosten von China. Durch die guten Wintersportbedingungen und das gesunde Klima ist Changchun daher eine der beiden chinesischen Städte, aus der zahlreiche Gewinner der olympischen Sommer- und Winterspiele stammen. Die Sportabteilung der Stadt Changchun sucht stets neue Wege, um den Breitensport durch Sportwettkämpfe zu fördern. Es wurden bereits gute Erfolge erzielt, nachdem die Regierung entsprechende Gesetze erlassen und die Investitionen erhöht hat. Man geht davon aus, dass 70 % des jährlichen Einkommens von Changchun für das Wohlergehen der Bürger ausgegeben wird und der Nutzen dieses Engagements zahlt sich weiter aus.

Zudem ist Changchun einer der ältesten Standorte für die Automobilindustrie und Filmproduktion in China und die Wiege für Eisenbahnfahrzeug- und optoelektronische Produktion, angewandte Chemie, biologische Produkte usw. Derzeit entwickelt sich Changchun zu einer regionalen Metropole in Nordostasien, wodurch der Nordosten Chinas neu belebt wird. Auch in diesem Jahr stieg die ökonomische Leistung von Changchun kontinuierlich und rasch an. Das Gesamt-Bruttosozialprodukt der Stadt betrug im ersten Quartal 118,13 Milliarden Yuan, eine Zunahme von 7 % gegenüber dem Vergleichszeitraum, und die Wachstumsrate lag um 0,2 Prozentpunkte höher als die des gesamten Landes.

In den letzten Jahren unternahm die Stadt Changchun unter dem Motto "Gesundes Changchun, zuerst Sport" zahlreiche Bemühungen, mehr Sport in das Leben der Bürger zu integrieren. Seitdem hat sich das Fitnessbewusstsein, das körperliche Wohlbefinden und die Lebensqualität der Bewohner signifikant verbessert. Der Anteil der Sport treibenden Einwohner beträgt gemäß aktueller Statistiken 51 %. Jeder Einwohner von Changchun könnte, egal wo er oder sie wohnt, in 8 Minuten zu Fuß eine Sportstätte erreichen. Es gibt spezielle Sportbeauftragte für die Stadt. Die Regierung hat ein großes Areal für die Errichtung nationaler Sporteinrichtungen vorgesehen. Die Bevölkerung könnte über das Netzwerk Sporträume buchen und Sportpartner finden. Die Vorgehensweise in Changchun wurde von der WHO als "Changchun-Modell" bezeichnet, und es dient als nützliches Praxis- und Referenzmodell für die geplante Weiterentwicklung Chinas von der "Sport-Power" zum "Sportgiganten".

Changchun wurde zehn Jahre in Folge als glücklichste Stadt Chinas ausgezeichnet und wird auch als "menschlichste Stadt Chinas" bezeichnet. Das internationale Langlauffestival Vasaloppet, auch unter dem Namen "Schneemarathon" bekannt, findet bereits seit 16 Jahren dort statt. Letztes Jahr wurde zum ersten Mal erfolgreich der Stadtmarathon ausgetragen. Die Läufer waren von der Naturschönheit, der freundlichen Organisation und der Unterstützung durch die Bürger von Changchun begeistert. Dieses Jahr gingen beim Changchun International Marathon bereits nach 5 Tagen 30.000 Anmeldungen ein.

