Changing the rules: zukunftsweisende Alternative zu Lithium-Ionen-Speicher / VoltStorage präsentiert Redox-Flow-Stromspeicher für Privathaushalte auf ees Europe 2018

München - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Innovation auf der ees Europe: Die VoltStorage GmbH stellt den weltweit ersten wirtschaftlichen Redox-Flow Solarstromspeicher für Privathaushalte vor. Der VoltStorage SMART basiert ...

München -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Innovation auf der ees Europe: Die VoltStorage GmbH stellt den weltweit ersten wirtschaftlichen Redox-Flow Solarstromspeicher für Privathaushalte vor. Der VoltStorage SMART basiert auf der seit Jahren bewährten Vanadium-Redox-Flow-Technologie und bietet Eigenheimbesitzern eine besonders sichere, langlebige und umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Lithium-Systemen. Mit einem LCOS (Levelized Cost of Storage) von unter 10 ct/ kWh ist der Heimspeicher einer der derzeit kosteneffizientesten im europäischen Markt. Besuchen Sie die VoltStorage GmbH auf der ees Europe vom 20. bis 22. Juni 2018 in Halle B1 am Stand 171.

Die Vanadium-Redox-Flow (VRF)-Technologie wird seit Jahren erfolgreich als Speichertechnik für Wind- und Sonnenenergie in Großspeichern eingesetzt - beispielsweise in der größten Batterie Europas am Fraunhofer Institut in Pfinztal. "Wir haben den Fertigungsprozess von Redox-Flow Batteriezellen erstmalig automatisiert. Damit können wir hochqualitative Batteriezellen kostengünstig produzieren und nun auch Privathaushalten eine kosteneffiziente Stromspeicherung auf Basis der VRF-Technologie anbieten", erklärt Jakob Bitner, CEO und Mitgründer der VoltStorage GmbH. "Mit dem VoltStorage SMART setzen wir neue Maßstäbe am Markt und leisten einen Beitrag zur stabilen Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen."

Langlebiger, sicherer und ökologischer

Durch die Weiterentwicklung der VRF-Technologie ist es dem VoltStorage-Entwicklerteam gelungen, die lange Lebensdauer von VRF-Batteriesystemen signifikant zu erhöhen - und das ohne jegliche Wartungsaufwände. Der VoltStorage SMART kann daher überdurchschnittlich oft be- und entladen werden (weit über 10.000 Zyklen), ohne an Kapazität zu verlieren. Der Photovoltaik-Speicher bietet zudem eine hohe Sicherheit im häuslichen Gebrauch sowie eine ökologisch nachhaltige Herstellung: Der für die Batterie verwendete, recyclebare Vanadium-Elektrolyt besteht größtenteils aus reinem Wasser und ist deshalb auch bei extremen Einflüssen oder Störungen nicht entflammbar wie im Falle herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien. Vanadium wird emissionsarm gewonnen, da es u. a. als Nebenprodukt bei der Eisengewinnung entsteht, und lässt sich im Gegensatz zu Lithium sehr energiearm recyclen - und zwar zu 100 Prozent.

Der VoltStorage SMART

Der Photovoltaik-Speicher des Münchner Unternehmens ist ein kompaktes "All-in-One"-Gerät (BxHxT: 57x140x57 cm) und kompatibel mit jedem Hausanschluss und jeder Photovoltaik-Anlage. Mit einer Speicherkapazität von 6,8 kWh und einer maximalen Leistung von 2,0 kW ist der VoltStorage SMART für die wirtschaftliche Eigenverbrauchsoptimierung ausgelegt. Der Heimspeicher von VoltStorage ist beliebig erweiterbar - besteht Bedarf nach mehr Kapazität und Leistung, kann er innerhalb eines Mehrspeichersystems in Reihe geschaltet werden. Dank Serveranbindung via WLAN/ Ethernet wird der VoltStorage SMART automatisch und ohne Wartungsaufwand mit Updates versorgt, die das Batteriemanagement kontinuierlich optimieren. Die ab Juni 2018 im deutschen Markt verfügbare Komplettlösung umfasst Stromspeicher, Batterie-Wechselrichter, Lieferung, Installation sowie Data-Monitoring via VoltStorage App inkl. zehn Jahre Garantie auf das komplette Speichersystem.

Über die VoltStorage GmbH

Die VoltStorage GmbH entwickelt innovative Stromspeicher für Photovoltaik-Anlagen in Privathaushalten. Basierend auf der Vanadium-Redox-Flow-Technologie sind diese eine sichere, langlebige, ökologische und kostengünstige Alternative zu den im Markt gängigen Speicherlösungen aus Lithium. Alle Stromspeicher des 2016 in München gegründeten Startups werden in Deutschland hergestellt und bieten hohe Produktqualität "Made in Germany".

OTS: VoltStorage GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130337.rss2

Pressekontakt: Unternehmenskontakt VoltStorage GmbH André Graceffa Marketing & PR Manager Gmunder Str. 37 D-81379 München Telefon: +49 89 23751919 andre.graceffa@voltstorage.com www.voltstorage.com

Pressekontakt consense communications gmbh (GPRA) Wera Otterbach Wredestraße 7 D-80335 München Telefon: +49 89 23002630 wot@consense-communications.de www.consense-communications.de