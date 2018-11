ChargePoint sichert sich 240 Millionen USD an H-Serie-Finanzierung aufgrund einer Beschleunigung der Elektromobilitätsrevolution

ChargePoint, das weltweit führende Netzwerk für Elektrofahrzeug-Ladestationen (Electric Vehicles, EV), gab heute bekannt, dass es 240 Millionen USD für die Förderung der H-Serie gesichert hat, die größte seiner Geschichte. Die Investoren spiegeln ein vielfältiges Teilnehmerbild wider, von frühen Marktteilnehmern bis hin zu institutionellen Investoren aus den Branchen Energie, Finanzen, Risikokapital, Öl und Gas, Versorgung, Fertigung, Technologie und Automobil. Die jüngste Fundraisingmaßnahme findet in der aggressivsten Wachstumsphase des Unternehmens statt, die von einem breiten Lösungsportfolio getragen wird, das die massenhafte Einführung von Elektromobilität für Fahrer und Unternehmen beschleunigt.

Neue Investoren in der Runde sind American Electric Power, Canada Pension Plan Investment Board, Chevron Technology Ventures, Clearvision, Daimler Trucks & Buses, GIC und Quantum Energy Partners (Hauptinvestor). Zu den bestehenden Investoren gehören BMW i Ventures, Braemar Energy Ventures, Linse Capital und Siemens. Jeffrey Harris, ein Venture Partner bei Quantum Energy Partners, wird dem Vorstand von ChargePoint beitreten.

„Das breitere Ökosystem für Energie und Mobilität hat erkannt, dass wir uns an einem Wendepunkt beim Generationswechsel zur Verkehrselektrifizierung befinden. Führende Investoren aus den Branchen Automobil, Versorgung, Öl und Gas sowie Finanzinstitute kommen zusammen, um die Vision von ChargePoint von einer vollelektrischen Zukunft zu unterstützen, da sich die Masseneinführung der Elektromobilität und der Übergang zu Elektroflotten beschleunigt“, so Pasquale Romano, Präsident und CEO von ChargePoint.

Die Begeisterung der Investoren für die Zukunft von ChargePoint unterstreicht die Notwendigkeit umfassender Ladelösungen, die für die Elektromobilität aller Art, einschließlich Elektrobusse, Lastkraftwagen und weitere, erforderlich sind. Mit den jüngsten Ernennungen von Führungskräften hat ChargePoint sein Portfolio erweitert, um den globalen Übergang zu Elektroflotten zu erleichtern, die eine wesentliche Komponente für eine nachhaltige und effiziente Mobilität der Zukunft sind, da sie Verkehrsstaus und Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren, die Transporteffizienz verbessern und einen wesentlichen Beitrag zur sauberen Energiewirtschaft leisten werden. ChargePoint wird neueste Mittel einsetzen, um sein Netzwerk weiter auszubauen, seinen Fußabdruck in Europa und Nordamerika weiter zu vergrößern, die Erfahrung der EV-Fahrer zu verbessern und Lösungen für Flotten zu erweitern, da sich der Markt schnell der Masseneinführung von elektrifizierten Verkehrsmitteln nähert.

Bis heute hat ChargePoint mehr als eine halbe Milliarde an Finanzmitteln aufgebracht, um das umfassendste intelligente Netzwerk für EV-Ladestationen der Welt zu ermöglichen. Die jüngste Spendenaktion des Unternehmens liegt etwas weiter als ein Jahr zurück und kommt aus der Förderrunde der G-Serie, die die Einführung von ChargePoint in Europa beflügelte. In nur 18 Monaten hat ChargePoint ein Team aufgebaut, das die paneuropäische Expansion unterstützt. Darüber hinaus bietet ChargePoint nun eine umfassende Palette von Ladelösungen an, die in der gesamten Region eingesetzt werden.

ChargePoint ist das weltweit führende Netzwerk für Elektrofahrzeug-Ladestationen mit Ladelösungen für jede EV-Fahrer-Kategorie, ob zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Stadt und auf der Straße. Mit mehr als 57.000 unabhängigen öffentlichen und halböffentlichen Ladestationen und Tausenden von Kunden (Unternehmen, Städte, Agenturen und Dienstleistern) ist ChargePoint das einzige Ladetechnologieunternehmen auf dem Markt, das Hard- und Softwarelösungen für jeden Anwendungsfall kreiert, entwickelt und produziert. Führende EV-Hardwarehersteller und andere Partner vertrauen auf das ChargePoint-Netzwerk, um Details zu Ladestationen über mobile Apps, online und Navigationssysteme für gängige EVs verfügbar zu machen. ChargePoint-Treiber haben mehr als 45 Millionen Ladevorgänge absolviert, wodurch sie mehr als 47 Millionen Gallonen Benzin eingespart und mehr als eine Milliarde gasfreie Meilen mit geladener Energie zurückgelegt haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.chargepoint.com oder bei der globalen Pressestelle (Global Press Office) unter media@chargepoint.com oder beim Europäischen Presseamt unter europepressoffice@chargepoint.com.

