Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. erwirbt 19,9 %-Aktienbeteiligung an GSRX Industries Inc.

Chemesis International Inc., CA1635991039

Chemesis International Inc. erwirbt 19,9 %-Aktienbeteiligung an GSRX Industries Inc.GSRX Industries Inc. besitzt und betreibt sechs Cannabis-Verkaufsstellen: fünf in Puerto Rico und eine in Kalifornien mit umfangreichen Erweiterungsplänen. GSRX besitzt und betreibt ebenfalls die E-Kommerz-Webseite www.GetPureandNatural.com.

Vancouver, British Columbia, 1. April 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Abkommen zum Erwerb von 19,9 % der ausstehenden Aktien der GSRX Industries Inc. ("GSRX") (OTCQB: GSRX) geschlossen hat. Mittels ihrer verschiedenen Tochtergesellschaften erwirbt, entwickelt und betreibt GSRX Cannabis-Verkaufsstellen in Puerto Rico und Kalifornien. GSRX betreibt ebenfalls einen Pure- und Natural-Verkaufskiosk und ist gerade dabei, zwei weitere CBD-Verkaufsräume in Tennessee und Texas zu eröffnen, deren Produkte auf Hanf basieren, aber THC-frei sind.

Chemesis besitzt umfangreiche Herstellungs-, Aufbereitungs- und Extraktionsfähigkeiten, die sich mit GSRXs Fähigkeit des professionellen Betriebs der Verkaufsstellen und CBD-Läden verknüpfen lassen. Dies wird Chemesis' Präsenz an strategischen Standorten erheblich ausbauen insbesondre in Puerto Rico, Kalifornien, Tennessee und Texas sowohl für THC-Produkte als auch für THC-freie Produkten auf Hanfbasis. Als Teil dieses Abkommens hat GSRX Chemesis das Herstellungsrecht für die aktuellen und zukünftigen Produktionsanforderungen in allen diesen Rechtsprechungen gewährt, wo Chemesis Produktionsmöglichkeiten besitzt, die die Nachfrage an ihren Standorten decken und dem Produktwachstum nachkommen. GSRX wird ebenfalls gewährleisten, dass es in jeder lizenzierten THC-Verkaufsstelle und jedem CBD-Laden der GSRX reservierte Regalflächen für Chemesis' Marken und Produkte gibt.

Vor Kurzem erhöhte GSRX seine Prognose für das erste Quartal 2019 auf 2,7 bis 2,9 Mio. USD. GSRX besitzt fünf weitere bereits genehmigte Verkaufsstellenstandorte für eine anfängliche Expansion in Puerto Rico, die sich alle in unterschiedlichen Entwicklungs- und Konstruktionsphasen befinden.

"Unter der Leitung des erfahrenen Einzelhandelsveteranen Leslie Ball hat GSRX eine Einzelhandelsstrategie entwickelt, die unglaublich gut zu Chemesis passt und ihre Extraktions- und Herstellungsfähigkeiten ergänzt, indem sie Chemesis erweiterte Verkaufskanäle mit zusätzlichen Einzelhandelszugang zu Schlüsselmärkten bietet," sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero. "Das Unternehmen glaubt, dass GSRX Chemesis den Schritt in eine Einzelhandelsstrategie erlauben wird, die die Einnahmen steigern, den Bekanntheitsgrad unserer Marken erhöhen und es uns ermöglichen wird, neue Märkte zu erschließen. Die Professionalität mit der GSRX ihre Verkaufsstellen betreibt, unterscheidet sie von ihrer Konkurrenz und wir glauben, dass diese Partnerschaft beiden Unternehmen und ihren Aktionären zugutekommen wird."

"Wir sind sehr zufrieden damit, diesen Aktientausch durchzuführen, der beiden Unternehmen eine erhöhte Finanzstärke bieten wird," sagte GSRXs CEO Leslie Ball. "Durch diesen Austausch gewährleistet GSRX eine fortlaufende hochwertige Lieferkette für ihre Verkaufsstellen, während Chemesis ein Vertriebszugang zu Schlüsselmärkten garantiert wird, den nur GSRX bieten kann. Beide Unternehmen gewinnen und unsere Aktionäre profitieren ebenfalls von dieser Allianz."

Vor Eintritt in GSRX im Jahr 2017 war der CEO Leslie Ball zuletzt der Chief Executive Officer von Corral West Ranchwear, die unter seiner Leitung in den USA die Anzahl ihrer Standorte auf 140 erweiterte. Vor seiner Zeit bei Corral West verbrachte Herr Ball 22 Jahre bei Macy's, der größten Kaufhauskette der USA basierend auf Einzelhandelsumsatz, wo er verschiedene Funktionen hatte einschließlich President von Macy's East, Macy's Wholesale (Großhandel), Macy's South sowie CEO von Macy's Midwest.

Laut Konditionen dieser Akquisition wird GSRX Industries Inc. 11.433.600 Aktien an Chemesis International Inc. ausgeben, was 19,9 % der ausstehenden Stammaktien von GSRX entspricht. GSRX hat Chemesis ebenfalls ein Vorkaufsrecht zur Beibehaltung dieses Besitzanteils gewährt. Als Gegenleistung wird Chemesis 7.291.874 Aktien an GSRX ausgeben. Die gemäß dieser Transaktion ausgetauschten Aktien werden von beiden Unternehmen anerkannten 36-monatigen Weitergabefrist unterliegen.Im Auftrag des Board of DirectorsEdgar Montero CEO und Director

Über GSRX Industries Inc. GSRX Industries Inc. (OTCQB: GSRX) erwirbt, entwickelt und betreibt durch ihre Tochtergesellschaften Cannabis-Verkaufsstellen und erweitert zurzeit ihren Geschäftsbetrieb, um die Herstellung und Auslieferung von Cannabis- und Cannabinoid-Produkten einzuschließen. Zurzeit betreibt GSRX fünf Cannabis-Ausgabestellen in Puerto Rico unter dem Namen Green Spirit RX, eine Ausgabestelle in Kalifornien unter dem Namen The Green Room und besitzt fünf weitere bereits genehmigte Standorte in Puerto Rico, die sich alle in unterschiedlichen Entwicklungs- und Konstruktionsphasen befinden. GSRX besitzt und betreibt ebenfalls die E-kommerz-Webseite www.GetPureandNatural.com, die eine breite Palette von CBD-Produkten in pharmazeutischer Qualität anbietet.

Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist.

Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten.

Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert.

INVESTOR RELATIONS:ir@chemesis.com1 (604) 398-3378Soziale Medien:Chemesis.facebookChemesis.twitterChemesis.instagramDesertZen.instagramCaliforniaSap.instagramJay&SB.instagramDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

01.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

794003 01.04.2019