Chemesis International Inc.: CHEMESIS INTERNATIONAL INC. GIBT GLOBALE EXPANSION DURCH DIE GANZHEITLICHE TOCHTERGESELLSCHAFT CHEMESIS LATIN AMERICA BEKANNT

Chemesis International Inc., CA13637A1012

CHEMESIS INTERNATIONAL INC. GIBT GLOBALE EXPANSION DURCH DIE GANZHEITLICHE TOCHTERGESELLSCHAFT CHEMESIS LATIN AMERICA BEKANNTChemesis International Inc. gibt die Eröffnung der hundertprozentigen Tochterfirma Chemesis Latin America bekannt, die auf dem lateinamerikanischen Markt erweiterte Sorgfaltspflichten hinsichtlich Anbau, Produktion und Export prüft und abschließt

11. September 2018. Vancouver, British Columbia. - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (das "Unternehmen" oder "Chemesis"), ein Marktführer im Bereich Cannabis für Genusszwecke und medizinischem Cannabis, ist stolz darauf, die Eröffnung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Chemesis Latin America bekannt zu geben. Über diese Tochtergesellschaft untersucht und vervollständigt das Unternehmen eine erweiterte Due Diligence für Anbau-, Produktions- und Exportmöglichkeiten auf dem lateinamerikanischen Markt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in Lateinamerika durch den Einsatz seiner Netzwerke und des vorhandenen Know-hows schnell Marktanteile gewinnen kann.

Die langfristige Wachstumsstrategie von Chemesis ist auf internationale Expansion ausgerichtet. Weltweit gibt es Änderungen bei Verordnungen sowohl für Cannabis aus dem medizinischen Bereich als auch für Cannabis für den Freizeitkonsum, und da diese Veränderungen eintreten, beabsichtigt Chemesis, durch die Nutzung bestehender Netzwerke und die Entwicklung von für den lateinamerikanischen Markt geeigneten Marken ein Vorreiter zu sein.

Mexiko ist ein großartiges Beispiel für diese Veränderungen, denn der designierte Präsident Andrés Manuel López Obrador, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Regeln und Vorschriften rund um das neue mexikanische Marihuana-Gesetz zu überwachen, enthüllte einen Plan, die Drogenstrategie des Landes in mehrfacher Hinsicht zu ändern.

Kolumbien, ein weiterer Vorreiter auf dem lateinamerikanischen Cannabismarkt, wächst rasant. Die Regierung hofft, dass der Cannabis Markt auf bis zu 40,5 Tonnen Cannabis pro Jahr wachsen wird, was etwa 44% der weltweit ausgegebenen Produktionslizenzen ausmachen würde. Es wird geschätzt, dass Kolumbien bis zu einem Fünftel des Weltmarktes einnimmt, was einem Wert von 40 Milliarden Dollar pro Jahr entspricht.

"Chemesis Latin America ist ein großer Schritt in unserer globalen Wachstumsstrategie", sagte CEO Edgar Montero. "Wir glauben, dass Chemesis in dieser Region einen großen Vorteil hat, da die kürzlich erfolgte Übernahme von Natural Ventures genutzt werden kann, um die sich bietenden Chancen schnell zu nutzen. Mit fortschreitender Regulierung wird Lateinamerika zu einem Schlüsselmarkt, der ein wichtiger Teil unseres Portfolios sein wird. Das Unternehmen hat sich positioniert, um bedeutende Chancen sowohl in Mexiko als auch in Kolumbien zu nutzen. Dies ermöglicht es Chemesis, seine ehrgeizige Wachstumsstrategie umzusetzen, um Möglichkeiten zu identifizieren, die den langfristigen Shareholder Value erhöhen.

Das Unternehmen plant, die spezifischen Länder und Rechtsgebiete bekannt zu geben, in denen es in naher Zukunft tätig sein wird.

Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist.

Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, was eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlaubt. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten.

Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert.

Im Auftrag des Board of DirectorsEdgar Montero CEO und Director

INVESTOR RELATIONS:ir@chemesis.comwww.chemesis.com1 (604) 398-3378Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

11.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

722251 11.09.2018