Chengdu lädt Touristen aus aller Welt herzlich ein

Chengdu, China - Am 29. September startete das Chengdu Tourism Bureau gemeinsam mit fast zehn nationalen Medienplattformen aus aller Welt und mehr als zehn einheimischen wichtigen Plattformen für Live-Streaming, ein einstündiges weltweites Live-Streaming unter dem Titel Chengdu Rendezvous 2018 "Giant Panda. Tianfu Greenway. And More". Im Rahmen des "National Day Golden Week Holiday" spricht Chengdu für Touristen aus aller Welt eine Einladung aus: Willkommen in Chengdu, um während der National-Day-Ferien die Großen Pandas zu sehen und entlang der grünen Route zu spazieren.

80 % der Großen Pandas, ein Naturerbe in der gesamten Welt, leben in der Provinz Sichuan und Chengdu ist weltweit bekannt als die "Stadt der Großen Pandas". Die Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding (Aufzucht- und Forschungseinrichtung für Große Pandas), die sich im urbanen Chengdu befindet, ist der beste Ort, um die Großen Pandas zu sehen und mit ihnen aus der Nähe in Kontakt zu treten.

Der Tianfu Greenway mit einer gesamten Länge von 16.930 Kilometern erstreckt sich sanft innerhalb von Chengdu. Malerische dörfliche Szenerien in West-Sichuan und offene Grünflächen, die sich durch ihre bezaubernde Gestaltung auszeichnen und stets tiefe Assoziationen von Schönheit wecken, liegen um die Stadt herum wie grüne Edelsteine. Einheimische und Besucher können sich diesem Zauber gleichermaßen nicht entziehen und entschleunigen, um den inneren Frieden zu spüren und das Leben in der Natur zu genießen.

Während des diesjährigen einwöchigen "National Day Holiday" in Chengdu, China, sollten Besucher nicht diese Kombination aus touristischen Angeboten verpassen, nämlich naher Kontakt zu den Großen Pandas und das Erlebnis des Greenway.

