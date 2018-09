Chester See, eine YouTube-Berühmtheit mit über 1,7 Millionen Abonnenten, ist bei SponsorsOne ab sofort für Musik und professionelle Influencer zuständig

Chester See, eine YouTube-Berühmtheit mit über 1,7 Millionen Abonnenten, ist ab sofort zuständig für Musik und professionelle Influencer bei SponsorsOne Chester See, eine YouTube-Berühmtheit mit über 1,7 Millionen Abonnenten, ist bei

Waterloo, Ontario, 18. September 2018: SponsorsOne Inc. (CSE: SPO) (Frankfurt: 5SO) (das ?Unternehmen?). SponsorsOne, das Unternehmen, das kleine Marken GROSS macht, indem es große, engagierte, authentische Communities aufbaut, die die von ihnen geliebten Marken kaufen und unterstützen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Chester See als Mitglied des kreativen Teams von SponsorOne Media gewinnen konnte. Als eines der ersten Online-Talente von YouTube mit über 207 Millionen Aufrufen und über 1,7 Millionen Abonnenten wird See nach Möglichkeiten für die SponsorsOne-Plattform im Bereich Musik Ausschau halten und außerdem die Strategie des Unternehmens für Social Media und professionelle Influencer leiten.

Zu den Original-Musiktiteln von Chester See gehören ?Who am I to Stand in Your Way? und ?God Damn You?re Beautiful?; diese Titel führten zu Millionen von Downloads über iTunes. Er war für sechs Streamy Awards nominiert und erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Best Original Song mit ?Whistle While I Work It?. (https://www.youtube.com/watch?v=wmxUMcqGGTw )

?Chester ist ein vielseitiges und außergewöhnliches Talent?, sagte Guy Zajonc, der President von SponsorsOne Media. ?Vom Disney-Moderator, Sänger und Broadway-Star bis hin zum Writer, Komponist, Regisseur und Produzent ? Chester fühlt sich auf beiden Seiten der Kamera zu Hause. Er ist eine ausgezeichnete Ergänzung des kreativen Teams von SponsorsOne Media.?

Chester See hat den Rockstar Stacee Jaxx auf ?Broadway?s Rock of Ages? porträtiert und war, unter anderem als Schauspieler, an der Produktion von ?Side Effects? beteiligt, einer Serie im Stil von ?Glee?. ?Side Effects? wurde zuerst auf AwesomenessTV ausgestrahlt und verzeichnete zwei Millionen Aufrufe in der ersten Woche; schließlich lief die Serie auf E!. Chester See unterstützte das Casting der Serie und die Auswahl der Musik, vor allem aber entwarf er die erfolgreiche Online-Marketingstrategie.

Chester See wird im Bereich Brands-Onboarding mit SponsorsOne zusammenarbeiten, um die Influencer- und Social-Media-Strategien zu entwickeln. Dies umfasst die potenzielle Beauftragung von professionellen Influencern mit großen Social Networks, die an der Monetarisierung ihrer Netzwerke mit den Marken interessiert sind, die von SponsorsOne vertreten werden.

Über SponsorsOne:

SponsorsOne ist mit der SponsorsCloudTM-Plattform und seiner hochgradig skalierbaren digitalen Währung SponsorCoin auf der Basis von Smart Contracts als Marktführer im nächsten Evolutionsschritt des digitalen Marketings und des digitalen Handels aufgestellt. Durch diese Kombination ist es den Marken möglich, ihre eigenen proprietären, äußerst engagierten Communities von Micro-Influencern im Bereich Social Media aufzubauen und zu managen. Die SponsorsCloudTM-Plattform ermöglicht datengesteuerte Marketingkampagnen, die dafür sorgen, dass die Kunden eine andere Verbindung zu den Marken aufbauen und die Konsumenten für echtes Engagement bei der Nutzung der digitalen Währung SponsorCoin kompensiert werden. SponsorsCloudTM und SponsorsCoin sind Instrumente, mit denen die Marken echte Bewegung in ihre Produkte und Services bringen können, wobei ihre wertvollsten Kunden zu ihren besten Verkäufern werden und eine höhere Rendite schaffen als mit den derzeit üblichen Social-Media-Werbemethoden.

FÜR DAS BOARD:

Gary Bartholomew, Executive Chairman

Nähere Details finden Sie unter http://sponsorsone.com

Die Canadian Securities Exchange (?CSE?) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

