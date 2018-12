China International Brand Underwear Fair - Die weltweit einflussreichste Wäsche-Messe von Stoffen bis Marken

Shenzhen, China - Anmeldungen zur China International Brand Underwear Fair stehen ab sofort offen, während die Vorbereitungen zur 14. Ausgabe der Messe, die vom 19. bis 21. April 2019 im Shenzhen Convention and Exhibition Center (China) stattfindet, laufen. Die ...

Shenzhen, China - Anmeldungen zur China International Brand Underwear Fair stehen ab sofort offen, während die Vorbereitungen zur 14. Ausgabe der Messe, die vom 19. bis 21. April 2019 im Shenzhen Convention and Exhibition Center (China) stattfindet, laufen. Die von der "Shenzhen Shengshi Jiuzhou Exhibition" organisierte und zur "Tarsus Group" gehörende China International Brand Underwear Fair, auch bekannt als SIUF, hat sich zu der weltweit größten, durchgängigen und allumfassenden Fachmesse für die gesamte Wäscheindustrie entwickelt. Die 14. Ausgabe der SIUF wird sich fortlaufend darauf konzentrieren, die gesamte Liefer- und Vertriebskette der Unterbekleidungsindustrie in Bezug auf Stoffe, Accessoires, Marken, Produktion und Lösungen für Unterbekleidung, Bademode, Sportbekleidung und Loungewear anzubieten.

Mit 825 Ausstellern und 150.000 Fachbesuchern aus 49 Ländern im Jahr 2018 ist die SIUF eine wichtige Veranstaltung für Fachleute, Groß- und Einzelhändler, Lieferanten, Markeninhaber und Designer der Wäscheindustrie. Die Messe wird auf einer Fläche von über 73.000 m2 ausgetragen und erhält erneut starke Unterstützung durch offizielle Stellen, darunter: die China Knitting Industrial Association, die Guangdong Province Textiles Association und die Shenzhen Underwear Association.

Die Ausgabe 2019 richtet ihre Inhalte an Verbrauchertrends aus und bietet während des dreitägigen Messeauftritts ein ganzes Paket an Aktivitäten, im Rahmen der die wichtigsten Auszeichnungen für chinesische Marken und Distributoren verliehen werden - die "Golden Dudou Awards". Außerdem finden Dessous- und Homewear-Designwettbewerbe, Trendforen, Markenmodeschauen und die "Supermodel Talent Show" statt.

Mit über 650 Marken, von denen viele mit vergrößerten und modernisierten Ständen auftreten, werden mehr Produkteinführungen und Trends als je zuvor zu sehen sein. Zu den teilnehmenden Ausstellern gehören Invista, Lenzing, Mühlbauer, Eurojersey, Penn Textile Solution, Toyobo als Lieferanten und EmbryForm, Ordifen, Aimer, Nubra, Cosmolady, Oleno, Sunny, DE Ulife als Markeninhaber.

Ein Vertreter der Kinderbekleidungsmarke Gber Hongkong kommentierte: "Die SIUF ist die jährliche Veranstaltung für die Wäscheindustrie, die man nicht verpassen darf. Sie bietet uns großartige Möglichkeiten, unsere Produktreihen im Rahmen dieser großen Plattform zu präsentieren." Yunshang Hangzhou, einer der erfolgreichsten Distributoren in China, kommentierte: "Die SIUF ist die einflussreichste Veranstaltung innerhalb der Wäscheindustrie. Sie ist ein Wegweiser und eine Weiterbildungsplattform, auf der sich der einzelne Fachmann über neue Marken, Modelle, Technologien und Modetrends informieren kann."

Die diesjährigen internationalen Pavillons spiegeln die Bemühungen des Veranstalters wider, die Sichtbarkeit seiner internationalen Aussteller zu erhöhen. Mit Unterstützung der Medien und der Netzwerkmöglichkeiten für Käufer werden der größtmögliche Mehrwert und ein verbesserter Service geboten.

