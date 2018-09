Chinas Hainan möchte Touristen aus den nordischen Ländern und Russland anlocken

Helsinki - Die Provinz Hainan in Südchina hofft laut einer Delegation aus Hainan, die von der Werbeabteilung vom CPC Hainan Provinzkomitee organisiert wurde, Touristen aus den nordischen Ländern und Russland anzuziehen. Die Delegation aus Künstlern, Medienvertretern und Politikern aus Hainan ...

Helsinki - Die Provinz Hainan in Südchina hofft laut einer Delegation aus Hainan, die von der Werbeabteilung vom CPC Hainan Provinzkomitee organisiert wurde, Touristen aus den nordischen Ländern und Russland anzuziehen.

Die Delegation aus Künstlern, Medienvertretern und Politikern aus Hainan besucht zurzeit Finnland, Norwegen und Russland. Sie stellen Landschaftsfotos aus, führen traditionelle Musik und Tänze vor und informieren über die neue Politik.

Laut Wang Qi, Leiter der Delegation, sind die drei Länder unter den 59 Nationen im neu angekündigten Visumbefreiungsprogramm. Die Bürger dieser Länder dürfen ab Mai 2018 ohne Visum in die Provinz Hainan reisen, wenn sie nicht länger als 30 Tage bleiben. Ein Reisebüro in Hainan muss jedoch der Veranstalter sein.

Li Haojie, TV-Dokumentarfilmredakteur, erklärte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Xinhua, dass das warme Klima und die küstennahen Erholungsmöglichkeiten der tropischen Insel mit 9 Millionen Einwohnern ein alternatives Reiseziel für Skandinavier sein könnte, um ihre Sommerferien dort anstatt in Spanien oder Italien zu verbringen.

Auf der Einführungsveranstaltung, die in der Finlandia Halle in Helsinki Anfang der Woche stattfand, wurden 74 Fotos mit drei Themenschwerpunkten ausgestellt: "Dies ist Hainan", "Internationale Tourismusinsel" und "Kultureller Austausch". Die Bilder zeigten die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung der Provinz Hainan in den letzten 30 Jahren als Sonderwirtschaftszone.

Künstler des Hainan Provincial Ethnic Song and Dance Ensemble zeigten den Tanz "Embroidery", der die Kultur des Stickens des Volkes der Hainan Miao veranschaulichte. Der Tanz wurde eigens für dieses Event choreografiert.

Traditionelle Musikinstrumente aus Bambus und Holz wurden in anderen Liedern und Tänzen gespielt. Chen Liang, stellvertretender Leiter des Ensembles, trug unter tosendem Applaus der 50 Zuhörer sogar Musik vor, die einfach nur mit einem Blatt des Kautschukbaumes gemacht wurde.

Die traditionellen Färbe- und Stickereitechniken des Volkes der Li wurde vorgeführt. Fu Renling und Fu Renjian, zwei Mädchen aus dem Osten Hainans, zeigten Kunsthandwerk in Form von Kostümen und Schals, die aus Brokat der Volksgruppe der Li hergestellt wurden. Die traditionellen Techniken sind Teil des Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes der UNESCO.

"Diese Kulturausstellung ist sehr beeindruckend und gibt einen Überblick über die Schönheit Hainans. Wir hoffen, dass es mehr Austausch zwischen Hainan und Helsinki und Finnland in Bezug auf Kultur und Bildung geben wird", sagte Catia Suomalainen Pedrosa, Leiterin des Internationalen Kulturzentrums in Helsinki.

Ähnliche Events wird es Mitte September in Oslo (Norwegen) und Moskau (Russland) geben.

