Chinesische Unternehmer zu Besuch in Deutschland für eine vertiefte Zusammenarbeit bei der industriellen Digitalisierung

Peking - Eine Gruppe chinesischer Unternehmer, bestehend aus über 20 Teilnehmern, nahm vom 4. November bis 10. November 2018 an einer einwöchigen Deutschlandreise teil. Der Besuch wurde von der China Green Company Alliance im Rahmen des China Entrepreneurs Club (CEC) organisiert, um die deutsch-chinesische Zusammenarbeit bei der industriellen Digitalisierung und Innovation zu vertiefen sowie neue Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten zu finden.

Deutschland, Chinas größter Handelspartner, ist derzeit auch Chinas größter Technologieexport -Partner. Die beiden Länder verfügen über starke Geschäftsbeziehungen in den Bereichen Motoren, Fahrzeuge, erneuerbare Energien, Informationsnetze, Energieeinsparung und Umweltschutz, Elektrofahrzeuge und vielen Weiteren. Aus diesem Grund haben die chinesische und deutsche Regierung eine strategische Kooperationsvereinbarung zwischen der deutschen Industrie 4.0 und China Manufacturing 2025 getroffen.

Die Delegation ist an Unternehmen interessiert, die in den Bereichen Fertigungsinnovation, industrielle Digitalisierung und Hidden Champions tätig sind. Ihr Ziel ist es, die Geschäftsmöglichkeiten mit deutschen Unternehmen in den oben genannten Bereichen weiter auszubauen. Die meisten vertretenen Unternehmer sind führende Geschäftsleute aus den Bereichen Produktion, Finanzen und Umweltdienstleistung.

Die einwöchige Tour bestand aus 9 geschäftlichen Besuchen und begann bei der KUKA Robotics Corp. mit ihren innovativen Technologien und Produktionssystemen, gefolgt vom Besuch beim FC Bayern München, um seine betrieblichen Abläufe kennenzulernen. Weitere Tourstationen umfassten BYTON mit seiner unternehmerischen Innovation, die Daimler AG mit ihrer handwerklichen Exzellenz und digitalen, grünen und nachhaltigen Fertigung, Factory Berlin mit ihrer Start-up-Kultur, SAP mit der Smart-Enterprise-Strategie, Simon-Kucher & Partners mit seiner tiefgreifenden Interpretation von Hidden Champions und Germany Trade & Invest (GTAI), die deutsch-chinesische Geschäftsbeziehungen fördert.

Die Delegation besuchte die chinesische Botschaft in Deutschland, wo die Teilnehmer eine Rede von Botschafter Shi Mingde über die deutsch-chinesische Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit, die deutsche Industrie 4.0 und die deutsche Industrie hörten. Der Botschafter erklärte, dass China im Jahr 2017 mit einem Handelsvolumen von mehr als 180 Milliarden Euro zum größten Handelspartner Deutschlands wurde und damit Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen überholt hat. Deutschland tätigt mehr als die Hälfte der Gesamtinvestitionen in Fusionen und Übernahmen in ganz Europa. Deutschlands herausragende Erfahrung im Bereich der Unternehmensführung und das Streben nach Qualität sind für chinesische Unternehmen ein erstrebenswertes Beispiel. Doch nachdem sie diese Lektion verinnerlicht haben, müssen chinesische Unternehmen ihre Innovationen selbstständig entwickeln. Unternehmer und ihre am weitesten entwickelten Geschäftsmodelle tragen wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Die chinesische Botschaft hat die Zusammenarbeit bei vielen chinesischen Projekten in Deutschland gefördert und wird dies auch weiterhin tun. Einige Delegationsmitglieder konsultierten Botschafter Shi Mingde und den Ministerrat Wang Weidong zu den Themen deutsche M&A-Politik, Chinas Investitionstrends in Deutschland und Strategien für mittelständische Unternehmen im Ausland.

Während des einwöchigen Besuchs führten die Delegationsmitglieder der China Green Company Alliance mehrere intensive Gespräche mit den Unternehmen durch. Als Vertreter der schnell wachsenden chinesischen Unternehmen analysierten die Delegierten die Schwierigkeiten ihrer eigenen Branchen im globalen digitalen Zeitalter. Darüber hinaus diente es als praktische Methode, um die Einstellung des chinesischen und deutschen Unternehmertums zu beobachten und hat den Weg für eine engere Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen in der Zukunft geebnet.

Informationen zu China Green Company Alliance

Die China Green Company Alliance ist eine vom China Entrepreneurs Club (CEC) organisierte Plattform zum Austausch von Werten und Wissen, um Allianzen zu fördern und eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit für Unternehmen zu erreichen. Mit der Mission, "eine langfristige Grundlage zu schaffen und Innovation und Wachstum zu fördern", schafft es durch jährliche Foren, interaktives Lernen und Auslandsstudien eine interaktive Lernplattform auf Unternehmensebene. Auf diese Weise werden Innovation, das Wachstum des chinesischen Geschäfts und die tiefgreifende Interaktion zwischen den Führungskräften gefördert, um die gesunde Entwicklung und den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern. Die China Green Company Alliance wurde 2013 gegründet und umfasst derzeit mehr als 150 Mitgliedsunternehmen. Im Rahmen ihrer Auslandsstudie hat die China Green Company Alliance Israel, Schweden, Japan und Deutschland besucht.

