Christian Ulmen macht Flitterwochen in der Free-TV-Premiere Antonio, ihm schmeckt's nicht am 25. September in SAT.1

Unterföhring -

Dass der schräge Comedian Christian Ulmen ("jerks.") für einen treusorgenden Vater nicht als der ideale Schwiegersohn für die geliebte Tochter (Mina Tander) erscheinen könnte, leuchtet ein. Dass es ebenso wenig ideal ist, wenn der nervige Schwiegervater (Alessandro Bressanello) ungefragt mit in die Flitterwochen nach New York kommt, macht auch Sinn. Ebenso logisch: Dass die Situation insgesamt ein ganz hervorragender Stoff für eine Komödie nach dem Erfolgsroman von Bestseller-Autor Jan Weiler ist ... SAT.1 zeigt "Antonio, ihm schmeckt's nicht" am Dienstag, 25. September 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

Inhalt: Hochzeitsreise oder Katastrophe: Eigentlich wollten Jan (Christian Ulmen) und seine schwangere Frau Sara (Mina Tander) ihre Flitterwochen in New York nachholen, bevor der Nachwuchs kommt. Doch Saras Vater Antonio (Alessandro Bressanello) macht ihnen mal wieder einen Strich durch die Rechnung: Er taucht unangekündigt am Flughafen auf und verursacht mit einem in Alufolie verpackten Sandwich in seiner Unterhose so viel Chaos, dass am Ende seine Tochter den Flieger verpasst, während Jan und er allein nach New York düsen. Zu allem Überfluss werden die beiden überreizten Herren dort im Fünf-Sterne-Hotel auch noch für ein Pärchen in den Flitterwochen gehalten! Das ungleiche Duo braucht dringend einen Plan, um Sara doch noch über den Atlantik zu bringen ...

"Antonio, ihm schmeckt's nicht" Zum ersten Mal im Free-TV Am Dienstag, 25. September 2018, um 20:15 Uhr D, 2016 Genre: Komödie Regie: Sven Unterwaldt

